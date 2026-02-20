Сезонные услуги шиномонтажа резко подорожают весной

Автоэксперт Бачманов: Шиномонтажные сервисы в России повысят цены на 10-15%

Директор по маркетингу международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Олег Бачманов рассказал, что в 2026 году цены на шиномонтаж увеличатся в РФ.

Комментарий эксперта

Олег Бачманов, директор по маркетингу международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service:

– Мы ожидаем, что по рынку сезонные услуги подорожают, в среднем, на 10-15% год к году, если сравнивать весну 2026‑го с весной 2025‑го. Причины очевидны: совокупный рост издержек бизнеса и существующая инфляция.

Также Бачманов отметил, что отрасль испытывает дефицит квалифицированных специалистов. Чтобы удержать их в профессии и обеспечить качественный сервис, компаниям приходится увеличивать зарплаты, в итоге стоимость работ растет для клиентов.

Наряду с этим заметно выросло в цене оборудование и комплектующие: профессиональные станки, балансировочные станки, расходники, что также закладывается в их амортизацию, пояснил эксперт.

По его словам, динамика стоимости услуг будет отличаться по регионам и конкретным видам услуг. Популярные типоразмеры вырастут сильнее, а редкие и наименее актуальные позиции – ниже среднего уровня.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.