За что ГАИ чаще всего штрафовала россиян в 2025 году: самые частые нарушения

Bip.ru: в 2025 году россиянам выписали штрафы за нарушения ПДД на 177 млрд руб.

По данным сервиса bip.ru, основанным на информации от 26,4 миллиона пользователей, общая сумма взысканий за нарушения ПДД в прошлом году перевалила за 177 миллиардов рублей. Интересно, что при этом количество самих «писем счастья» снизилось на 16% по сравнению с 2024-м, но казна все равно получила на 28% больше – видимо, штрафы стали серьезнее.

Абсолютным лидером по популярности, как и раньше, осталось превышение скорости на 21-40 км/ч. На эту статью пришлось больше двух третей всех оформленных протоколов – целых 66,5%. Кстати, оно же оказалось и самым «дорогим» для кошельков россиян, забрав 38,3% от общей суммы всех выплат.

Топ нарушений ПДД в 2025 году

С большим отставанием за скоростью идут другие привычные проступки. Езда без пристегнутого ремня безопасности заняла второе место с долей в 6,4%. Нарушение требований дорожных знаков или разметки замкнуло тройку антилидеров с результатом 5,7%.

Аналитики bip.ru подсчитали, что больше половины всех трат водителей на штрафы ушло именно на три статьи: то самое превышение на 21-40 км/ч, непристегнутый ремень и неоплаченную парковку в Москве.

Регионы-лидеры по штрафам

География нарушений тоже вполне предсказуема. Первую пятерку регионов, где выписали больше всего протоколов и собрали наибольшие суммы, возглавила Москва. За столицей следуют Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Свердловская область.

