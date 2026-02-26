АВТОВАЗ дает передышку: цены на Лады не изменятся до лета

Костромин: АВТОВАЗ не планирует повышать цены на авто в 1 полугодии 2026 года

АВТОВАЗ не планирует новых подорожаний в ближайшие месяцы. В отличие от ряда конкурентов, компания намерена удержать текущие ценники на свои автомобили как минимум до конца июня 2026 года. Такое заявление сделал вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, выступая на московской конференции «ForAuto-2026».

По его словам, покупателям не стоит ожидать никаких изменений в стоимости модельного ряда Lada в первой половине года. Вообще, в АВТОВАЗе рассчитывают даже повысить доступность новых машин для клиентов. Правда, достичь этого планируют не прямым снижением цен, а за счет развития различных программ стимулирования (акций и специальных предложений). Костромин пояснил, что без таких мер продажи, в лучшем случае, просто останутся на прежнем уровне, что для роста бизнеса явно недостаточно.

Напомним, что единственная в этом году индексация цен у производителя прошла еще в январе. Тогда дороже стали большинство моделей: семейства Granta, Iskra и Vesta, а также все модификации внедорожника Niva. Рост составил от 2 до 52 тысяч рублей.

Зато на этом фоне компания неожиданно снизила цены на седан Lada Aura – сразу на 354 тысячи рублей, что эквивалентно 12.6-13.6%. Вместе с Largus, который подешевел на 73 тысячи, Aura оказалась одной из двух моделей, чья цена снизилась, несмотря на общий рост издержек.

