Обошли Honda и Ford: эти «китайцы» входят в десятку лидеров мирового авторынка

CarNewsChina: BYD, SAIC и Geely вошли в топ-10 лидеров мирового автопрома

Концерны BYD, SAIC и Geely вошли в топ-10 крупнейших автопроизводителей мира, показав впечатляющий рост продаж.

Так, доля КНР на глобальном авторынке продолжает расти. BYD с продажами 4,6 миллиона машин со всеми суббрендами занял шестую позицию в рейтинге. Рост продаж составил 7,7%.

Концерн SAIC нарастил показатели до 4,51 миллиона машин, что позволило ему занять седьмую строчку (рост на 12,3%). Geely впервые удалось реализовать свыше 4 миллионов авто, достигнув девятой позиции с ростом в 26%.

По итогам прошлого года доля китайских концернов на мировом рынке составила 35,6% (рост на 1,4 п. п.). Общий объем продаж составил 34,4 миллиона единиц, что стало историческим рекордом.

10 крупнейших автопроизводителей мира

1. Toyota – 11,32 млн (+4,65% к уровню 2024 года)

2. Volkswagen – 8,98 млн (-0,51%)

3. Hyundai – 7,27 млн (+0,60%)

4. GM – 6,18 (+3,03%)

5. Stellantis – 5,48 (+1,27%)

6. BYD – 4,60 (+7,72%)

7. SAIC – 4,51 млн (+12,33%)

8. Ford – 4,40 млн (-1,68%)

9. Geely – 4,12 млн (+26,03%)

10. Honda – 3,52 (-7,53%)

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел после обновления.