Обошли Honda и Ford: эти «китайцы» входят в десятку лидеров мирового авторынка
Концерны BYD, SAIC и Geely вошли в топ-10 крупнейших автопроизводителей мира, показав впечатляющий рост продаж.
Так, доля КНР на глобальном авторынке продолжает расти. BYD с продажами 4,6 миллиона машин со всеми суббрендами занял шестую позицию в рейтинге. Рост продаж составил 7,7%.
Концерн SAIC нарастил показатели до 4,51 миллиона машин, что позволило ему занять седьмую строчку (рост на 12,3%). Geely впервые удалось реализовать свыше 4 миллионов авто, достигнув девятой позиции с ростом в 26%.
По итогам прошлого года доля китайских концернов на мировом рынке составила 35,6% (рост на 1,4 п. п.). Общий объем продаж составил 34,4 миллиона единиц, что стало историческим рекордом.
10 крупнейших автопроизводителей мира
1. Toyota – 11,32 млн (+4,65% к уровню 2024 года)
2. Volkswagen – 8,98 млн (-0,51%)
3. Hyundai – 7,27 млн (+0,60%)
4. GM – 6,18 (+3,03%)
5. Stellantis – 5,48 (+1,27%)
6. BYD – 4,60 (+7,72%)
7. SAIC – 4,51 млн (+12,33%)
8. Ford – 4,40 млн (-1,68%)
9. Geely – 4,12 млн (+26,03%)
10. Honda – 3,52 (-7,53%)
