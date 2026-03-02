#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

Какие машины подорожали и подешевели в феврале больше всего

«Автостат»: в феврале шесть автобрендов в РФ изменили цены на новые автомобили

В феврале 2026 года цены на новые автомобили пересмотрели сразу шесть марок, официально продающихся в России. Такую картину показал мониторинг сайта «Цена Авто», результаты которого проанализировали в агентстве «Автостат». Четыре бренда решили поднять стоимость, а два, наоборот, сделали свои модели доступнее.

Рекомендуем
Машины параимпорта с льготным утильсбором — полный список

В первые две недели февраля подорожание затронуло три марки. Компания Livan подняла цены на весь свой модельный ряд сразу на 200 тысяч рублей. В процентном выражении это довольно серьезный скачок – от 9,3% до 12%. Jetour сделал дороже кроссоверы T2 2024 и 2025 годов в двух топовых комплектациях, Expedition и Discovery, добавив к их стоимости 100 тысяч рублей, или 2,2-2,4%. Полноприводные версии кроссовера Belgee X70 прибавили скромнее – всего 20 тысяч, что эквивалентно росту на 0,7%.

После 15 февраля к тренду на повышение цен присоединился премиальный бренд Hongqi. Из восьми его моделей дороже стали шесть – не затронули изменения лишь седан H9 и электрокар E-HS9. Лифтбек H6 и кроссоверы HS3, HS5, HS7 подорожали на 60 тысяч, что в процентах составило от 1,1% до 2,1%. Более существенно выросли цены на седан H5 (на 120-300 тыс. руб., или 3-6,9%) и минивэн HQ9 (на 250-300 тыс. руб., что равно 3,9-4,3%).

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Впрочем, были в этот период и приятные для покупателей новости. Кроссовер Jaecoo J8 2024 и 2025 годов выпуска во второй половине месяца подешевел на 200 тысяч рублей, то есть на 3,7-4,7%. Пикап Ambertruck Work стал доступнее всего на 9 тысяч, что соответствует снижению на 0,4%. Все указанные цены – рекомендованные розничные, без учета возможных акций и специальных предложений.

Belgee X70
Hongqi H9
Jetour T2
Hongqi E-HS9
Jaecoo J8
Ambertruck Work

Ранее «За рулем» сообщал, что Topspeed перечислил 10 самых доступных кроссоверов с просторным салоном на 2025-2026 годы.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 6777
02.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0