Какие машины подорожали и подешевели в феврале больше всего

«Автостат»: в феврале шесть автобрендов в РФ изменили цены на новые автомобили

В феврале 2026 года цены на новые автомобили пересмотрели сразу шесть марок, официально продающихся в России. Такую картину показал мониторинг сайта «Цена Авто», результаты которого проанализировали в агентстве «Автостат». Четыре бренда решили поднять стоимость, а два, наоборот, сделали свои модели доступнее.

В первые две недели февраля подорожание затронуло три марки. Компания Livan подняла цены на весь свой модельный ряд сразу на 200 тысяч рублей. В процентном выражении это довольно серьезный скачок – от 9,3% до 12%. Jetour сделал дороже кроссоверы T2 2024 и 2025 годов в двух топовых комплектациях, Expedition и Discovery, добавив к их стоимости 100 тысяч рублей, или 2,2-2,4%. Полноприводные версии кроссовера Belgee X70 прибавили скромнее – всего 20 тысяч, что эквивалентно росту на 0,7%.

После 15 февраля к тренду на повышение цен присоединился премиальный бренд Hongqi. Из восьми его моделей дороже стали шесть – не затронули изменения лишь седан H9 и электрокар E-HS9. Лифтбек H6 и кроссоверы HS3, HS5, HS7 подорожали на 60 тысяч, что в процентах составило от 1,1% до 2,1%. Более существенно выросли цены на седан H5 (на 120-300 тыс. руб., или 3-6,9%) и минивэн HQ9 (на 250-300 тыс. руб., что равно 3,9-4,3%).

Впрочем, были в этот период и приятные для покупателей новости. Кроссовер Jaecoo J8 2024 и 2025 годов выпуска во второй половине месяца подешевел на 200 тысяч рублей, то есть на 3,7-4,7%. Пикап Ambertruck Work стал доступнее всего на 9 тысяч, что соответствует снижению на 0,4%. Все указанные цены – рекомендованные розничные, без учета возможных акций и специальных предложений.

Ранее «За рулем» сообщал, что Topspeed перечислил 10 самых доступных кроссоверов с просторным салоном на 2025-2026 годы.