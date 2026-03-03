Популярный японский бренд отзовет 5,5 тыс. машин в России: причины

АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Subaru отзывает в РФ более 5,4 тыс. авто из-за риска отказа стояночного тормоза

Российское представительство компании Subaru («Субару Мотор») инициировало отзывную кампанию, которая затронет 5467 автомобилей.

Как сообщает Росстандарт, под действие сервисной акции попали три модели японского бренда – Legacy, Outback и XV, проданные в период с 2015 по 2019 год.

Причиной отзыва стала потенциальная неисправность в системе электрического стояночного тормоза. В ходе эксплуатации на этих автомобилях возможно разрушение фиксатора разъема, что приведет к его самопроизвольному разъединению.

В ведомстве пояснили, чем это грозит водителям: «В результате может загореться индикатор неисправности электрического стояночного тормоза, а электрический стояночный тормоз может не работать (не включаться и/или не отключаться)».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В рамках отзывной кампании на всех попавших под нее автомобилях будет проведена диагностика разъема. При обнаружении признаков неисправности или риска ее возникновения дилеры выполнят ремонтные работы: часть разъема и уплотнитель будут заменены на обновленные компоненты, а также будет установлен дополнительный фиксатор, предотвращающий разъединение.

Важно отметить, что компания Subaru продолжает официальную работу в России и в полном объеме обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание своих автомобилей, включая машины, ввезенные по параллельному импорту.

Источник:  Росстандарт
Ушакова Ирина
Фото:pixnio
03.03.2026 
