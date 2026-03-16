Дилеры объяснили стагнацию авторынка в феврале

Шапринский: Спрос на авто охладило масштабное обновление цен

По данным аналитического агентства «Автостат», в феврале 2026 года россияне приобрели 80 тысяч новых легковых автомобилей.

Этот результат оказался на 2,5% лучше прошлогоднего, однако по сравнению с январем текущего года рынок просел на 0,7%. Участники рынка объясняют эту легкую стагнацию целым рядом факторов.

Как рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, главной причиной охлаждения спроса стала вынужденная пауза, которую взяли потребители после масштабного обновления ценников.

Людям потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым реалиям, тем более что производители практически вдвое урезали объем поддержки, лишив покупателей щедрых субсидий на кредиты и прямых скидок. В условиях неопределенности многие предпочли не тратить накопления, а сохранить их в виде банковских депозитов, отложив покупку машины до лучших времен.

В ГК «Автодом» добавляют, что февраль и вовсе нельзя считать показательным месяцем из-за вступивших в силу нововведений. С 1 января 2026 года рынок начал «переваривать» повышение НДС до 22% и новый утилизационный сбор. Но главным тормозом, по его мнению, стала непомерно высокая стоимость кредитов и ужесточение политики банков по их выдаче, что сделало заемные средства труднодоступными для значительной части населения.

Директор по продажам новых автомобилей холдинга Major Дмитрий Паршенцев отметил, что февральские продажи могли бы выглядеть оптимистичнее, если бы не два обстоятельства. На Центральную Россию обрушились мощные снегопады и морозы, которые просто отпугнули покупателей от походов в салоны.

Кроме того, практически полностью замер в ожидании сегмент такси, который обычно обеспечивает стабильный объем реализации. Перевозчики ждали вступления в силу нового профильного закона.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
16.03.2026 
