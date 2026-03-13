Максим Ликсутов: в Москве тестируют новую версию приложения «Парковки России»
13 марта
Максим Ликсутов: в Москве тестируют новую версию приложения «Парковки России»
Принять участие в тестировании бета-версии...
Китайские автомобили
13 марта
Раскрыты причины ухода китайских автомобилей из России
Эксперт Баканов объяснил, почему китайские...
5 причин проверить шиномонтаж: от развода до откровенной халтуры
13 марта
5 причин проверить шиномонтаж: от развода до откровенной халтуры
Эксперты: бывали случаи подмены дорогой...

Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Tigris

Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Tigris

В России официально зарегистрирован товарный знак Lada Tigris. Соответствующая запись появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС), что позволяет предполагать подготовку АВТОВАЗом еще одной новой модели.

Рекомендуем
Обновленный бестселлер Джили и конкуренты из Азии: за какой кроссовер не жаль отдать 5 миллионов

Информация о правообладателе в документах скрыта. В графе «имя правообладателя» указано, что сведения не публикуются согласно постановлению Правительства РФ № 1209 от 2 сентября 2024 года, которое позволяет не разглашать данные о владельцах интеллектуальной собственности по их запросу. Срок действия патента установлен до 17 февраля 2035 года.

Само название Lada Tigris зарегистрировано для широкого спектра применения: от продажи автомобилей и запасных частей до оказания услуг сервисного обслуживания. Это означает, что в будущем бренд может быть использован как для обозначения конкретной модели, так и для серии товаров или услуг.

Эксперты отмечают два основных сценария: либо АВТОВАЗ действительно готовит к выпуску автомобиль под этим именем, либо компания решила заранее «зарезервировать» понравившееся название, чтобы исключить его использование конкурентами.

Ранее «За рулем» сообщал, что на рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda дешевле Tenet и Geely.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  ФИПС
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | ФИПС
Количество просмотров 25
13.03.2026 
