Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Tigris

АВТОВАЗ запатентовал новое название для возможной модели — Lada Tigris

В России официально зарегистрирован товарный знак Lada Tigris. Соответствующая запись появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС), что позволяет предполагать подготовку АВТОВАЗом еще одной новой модели.

Информация о правообладателе в документах скрыта. В графе «имя правообладателя» указано, что сведения не публикуются согласно постановлению Правительства РФ № 1209 от 2 сентября 2024 года, которое позволяет не разглашать данные о владельцах интеллектуальной собственности по их запросу. Срок действия патента установлен до 17 февраля 2035 года.

Само название Lada Tigris зарегистрировано для широкого спектра применения: от продажи автомобилей и запасных частей до оказания услуг сервисного обслуживания. Это означает, что в будущем бренд может быть использован как для обозначения конкретной модели, так и для серии товаров или услуг.

Эксперты отмечают два основных сценария: либо АВТОВАЗ действительно готовит к выпуску автомобиль под этим именем, либо компания решила заранее «зарезервировать» понравившееся название, чтобы исключить его использование конкурентами.

