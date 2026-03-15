Самое интересное за неделю — дайджест «За рулем»

Дайджест самых заметных новостей этой недели

Перечень машин для такси весной пополнится китайским автопромом

Уже этой весной парк такси в России ждет серьезное обновление: Минпром готовится расширить перечень автомобилей, разрешенных для перевозки пассажиров. Согласно информации источников, главным событием станет долгожданное включение моделей Haval — кроссоверов Jolion, F7 и F7x, которые производятся на собственном заводе концерна под Тулой.

Маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины

Депутаты нижней палаты парламента внесли законопроект, который может расширить возможности использования средств материнского капитала . Документ, подготовленный и направленный в Госдуму 10 марта, предлагает разрешить семьям с детьми тратить эти деньги на приобретение автомобиля.

УАЗ переписал ценники: сколько сейчас стоят легендарные внедорожники

Ульяновский автозавод провел очередную корректировку стоимости своих автомобилей. Подорожание затронуло все модели 2026 модельного года. Прибавка составила от 47,4 тыс. до 60,6 тыс. рублей, что в процентном соотношении равно 2,4–3,2%.

За езду без ОСАГО будут штрафовать раз в сутки: что изменится для водителей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил важные поправки в порядок наказания водителей, не оформивших полис ОСАГО . Законопроект, рекомендованный ко второму чтению, устанавливает правило: штрафовать за это нарушение можно будет не чаще одного раза в сутки. Это решение напрямую связано с планами массового внедрения автоматических камер для выявления «бесполисников».

АВТОВАЗ расширил линейку комплектаций Lada Largus CNG

АВТОВАЗ продолжает развивать линейку автомобилей с двухтопливной системой питания. Битопливный Lada Largus (работающий на бензине и метане) теперь предлагается в новых версиях: универсал получил начальную комплектацию «Классик», а фургон — исполнение «Комфорт».