Haval скорректировал российские прайс-листы: что с ценами

Марка Haval обновила ценовую политику в отношении своих рамных внедорожников в России. Модели H5 и H9 2026 года выпуска стали дороже предшественников на 100 тысяч рублей, а их модификационная линейка подверглась значительному сокращению.

Haval H5 2026: ставка на максимальную комплектацию

Рамный внедорожник HavalH5 в 2026 году будет предлагаться российскими дилерами исключительно в топ-версии. Речь идет об исполнении Премиум с бензиновым двигателем, стоимость которого установлена на отметке 4 199 000 рублей.

Таким образом, из актуального предложения для машин 2026 года полностью исчезли как дизельные версии, так и более доступная бензиновая комплектация Оптимум – они остались только в прайс-листах на автомобили 2024 и 2025 годов.

Haval H5

Актуальный расклад цен на Haval H5 выглядит следующим образом (с учетом года выпуска):

  • 2024 г. в.: бензин (200 л. с.) – от 3,749 до 4,049 млн руб.; дизель (150 л. с.) – от 3,699 до 3,999 млн руб.
  • 2025 г. в.: бензин (200 л. с.) – от 3,799 до 4,099 млн руб.
  • 2026 г. в.: бензин (200 л. с.) в версии Премиум – 4,199 млн руб.

Технически новинка сохранила прежнюю начинку: 2.0-литровый турбомотор (200 сил), 8-ступенчатый автомат, а также систему полного привода part-time с понижайкой и блокировкой заднего дифференциала.

Haval H9 2026: бензин становится безальтернативным

Флагманский Haval H9, который недавно пережил обновление, теперь доступен и в версиях, произведенных в 2026 году. Однако вместе с обновлением модельного ряда покупатели лишились выбора мотора – все свежие внедорожники поставляются только с бензиновым агрегатом.

Стоимость Haval H9 2026 года выпуска составляет:

  • комплектация Премиум – 4 799 000 рублей;
  • комплектация Техно+ – 5 299 000 рублей.

Haval H9

Для сравнения, в прайс-листах все еще присутствуют автомобили 2024 и 2025 годов (включая версии с новым дизайном, но «прошлогодние» по году выпуска). Среди них можно найти как бензиновые, так и дизельные модификации (с мотором 2.4 л, 184 л. с.), стоимость которых варьируется от 4,499 до 5,199 млн рублей в зависимости от возраста и комплектации.

Все Haval H9 2026 года выпуска оснащаются 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л. с. (380 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. За полный привод отвечает система Torque-on-Demand с многодисковой муфтой и возможностью жесткой блокировки заднего дифференциала.

Ранее «За рулем» сообщал, что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Haval
16.03.2026 
Фото:Haval
