Большой семейный кроссовер Jaecoo стал доступнее, называем цены

Китайский бренд Jaecoo скорректировал цены на свой флагманский кроссовер J8 на российском рынке. Стоимость модели снизилась на 200 тысяч рублей во всех комплектациях, что соответствует падению цены на 3,7-4,7% в зависимости от версии.

Обновленные цены на Jaecoo J8

Комплектация

Год выпуска

Новая цена, руб.

Комфорт

2024

4 074 000

Престиж

2024

4 524 000

Престиж+

2024

4 824 000

Комфорт

2025

4 419 000

Престиж

2025

4 869 000

Престиж+

2025

5 179 000

Все перечисленные версии оснащаются одним и тем же силовым агрегатом: 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

Ключевое техническое различие между комплектациями кроется в типе полного привода. В версиях Комфорт и Престиж используется стандартная система. Она подключает заднюю ось через одну многодисковую муфту и автоматически распределяет крутящий момент, но не может управлять тягой на каждом заднем колесе по отдельности.

Топ-версия Престиж+ выделяется более продвинутой интеллектуальной системой AWD Torque-Vectoring. Ее особенность – наличие двух независимых муфт на полуосях заднего дифференциала. Это позволяет перераспределять крутящий момент между левым и правым задними колесами, улучшая управляемость и проходимость. Кроме того, в этой системе предусмотрена кулачковая муфта, которая может полностью отключать задний мост от карданного вала для экономии топлива, когда полный привод не нужен.

Ранее «За рулем» сообщал, что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
16.03.2026 
