«Прыгают в последний вагон»: почему россияне скупают авто ушедших из РФ брендов

Эксперт Иванов объяснил резкий рост продаж автомобилей ушедших из РФ марок

По итогам первых двух месяцев 2026 года российский рынок продемонстрировал всплеск спроса на автомобили мировых брендов, ввозимые по параллельному импорту. Как сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, продажи таких машин выросли в 2,5 раза (+148%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,4 тысячи единиц.

Абсолютным лидером среди «некитайских» иномарок стал кроссовер Mazda CX-5 китайской сборки – на него пришелся каждый пятый проданный автомобиль в этом сегменте. Второе место занял Toyota RAV4 с результатом 1494 машины (6,1% от общего объема). Замыкает тройку лидеров Toyota Highlander, разошедшийся тиражом 1134 единицы (4,6%).

В первую пятерку также вошли лифтбек Skoda Superb (976 шт.; 4%) и кроссовер Kia Seltos (763 шт.; 3,1%). В десятку самых популярных моделей, помимо перечисленных, попали BMW X3, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Audi Q5 и Volkswagen Tharu.

Эксперты связывают ажиотажный спрос с несколькими факторами. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов выделил три ключевых момента. Во-первых, комфортный курс валют (доллара и юаня), который делает цены на импортные машины более привлекательными. Во-вторых, давняя привязанность российских водителей к ушедшим брендам.

Комментарий эксперта

Николай Иванов , директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф»:

«Прыгают в последний вагон»: почему россияне скупают авто ушедших из РФ брендов

У них много поклонников. Все-таки столько лет эти марки были на первых местах, история эксплуатация таких машин очень большая. И третий фактор – это ситуация с разного рода ограничениями, пошлинами. Многие просто опасаются, что автомобили по параллельному импорту в какой-то момент могут стать совсем недоступны, по разным причинам. И, можно сказать, «прыгают в последний вагон».

Ранее «За рулем» сообщал , что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
18.03.2026 
