Они точно не подведут: названы лучшие кроссоверы и внедорожники 2026 года

Consumer Reports: рейтинг лучших SUV 2026 года возглавил Subaru Crosstrek

Американская организация Consumer Reports, известная своими независимыми тестами, составила рейтинг лучших кроссоверов и внедорожников 2026 года. В пятерку лидеров вошли модели из Японии и Германии, которые получили высокие оценки за надежность и удовлетворенность владельцев.

Subaru Crosstrek

Компактный японский кроссовер возглавил рейтинг. Эксперты высоко оценили его надежность (выше среднего) и популярность среди покупателей в США. Стартовая цена – $28 415 (около 2,3 млн рублей). Под капотом: 2,5-литровый оппозитный двигатель мощностью 180 л. с., вариатор и полный привод.

Subaru Forester

«Серебро» досталось старшему брату Crosstrek – модели Forester . Автомобиль предлагает схожую техническую начинку (180 л. с., полный привод) и сопоставимый уровень надежности. Цена начинается от $31 445 (около 2,6 млн рублей).

Toyota Grand Highlander

Тройку лидеров замыкает семейный кроссовер, который эксперты назвали «почти идеальным минивэном». Базовая версия с 2,4-литровым турбомотором на 265 л. с. стоит от $43 155 (3,5 млн рублей). Также доступны гибридные модификации мощностью от 245 до 362 л. с. В прошлом году Grand Highlander стал вторым по популярности автомобилем Toyota в США после RAV4.

Lexus NX

Лучший компактный премиальный SUV по версии Consumer Reports. В своей категории Lexus NX обошел 22 конкурента. Автомобиль оснащается проверенным 2,5-литровым мотором; гибридная версия выдает до 240 л. с. Цена в США – от $46 720 (3,8 млн рублей).

BMW X5

Завершает рейтинг немецкий внедорожник, который эксперты назвали «одним из лучших премиальных SUV, которые они когда-либо тестировали». Базовая версия с 3,0-литровой рядной «шестеркой» (375 л. с.) стоит от $69 750 (5,7 млн рублей). Плагин-гибридная модификация развивает 483 л. с.

