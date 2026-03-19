Новый кроссовер Toyota оказался доступнее Tenet и Belgee: называем цены

В РФ начались продажи новых кроссоверов Toyota Yaris Cross по цене от 1,34 млн рублей

На российском рынке начались продажи компактного кроссовера Toyota Yaris Cross , который ввозят по схеме параллельного импорта из Японии. Машины предлагают преимущественно компании из Владивостока и других городов Дальнего Востока. Главная интрига – цена: новый Yaris Crossможно найти существенно дешевле, чем официально представленные в РФ аналоги.

Минимальная заявленная стоимость – от 1 340 000 рублей. Это заметно ниже, чем у прямых конкурентов, которые собирают или официально поставляют в Россию. Например, белорусский Belgee X50 (скоро выйдет рестайлинг-версия X50+) стартует от 2 479 990 рублей, а калужский Tenet T4 – от 2 039 000 рублей.

Владивосток: базовое предложение – 1 340 000 рублей за комплектацию Z (под заказ). В ней уже есть климат-контроль, мультируль, электронный стояночный тормоз, камера, подогрев сидений и мультимедиа с навигатором. Другие компании из Владивостока просят 1,4–1,45 млн рублей за поставку. В наличии там же можно найти авто в цвете «золотистый металлик» за 2,399 млн рублей с уже оплаченным утильсбором и расширенным набором опций, включая системы активной безопасности ADAS.

В Благовещенске версию GR Sport с «оспортивленной» подвеской, особым обвесом и красными суппортами оценивают в 2,39 млн рублей. В Хабаровске гибридная версия (1,5-литровый турбомотор + e-CVT, расход 3–5 л/100 км) стоит около 2 780 000 рублей.

Максимальная цена среди найденных предложений составляет 2,8 млн рублей за атмосферную версию, ее продают в Мытищах.

Большинство машин оснащены 1,5-литровым атмосферником мощностью 120 л. с. в паре с вариатором Direct Shift и передним приводом. Гибридная версия предлагает 116 л. с. и также передний привод.

Yaris Cross построен на самой компактной версии глобальной платформы TNGA – TNGA-B (как и хэтчбек Yaris). Габариты кроссовера: длина – 4180 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1565 мм, колесная база 2560 мм.

