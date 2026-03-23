В России появился новый доступный кроссовер Renault с дизайном Geely Monjaro

В РФ начались продажи нового кроссовера Renault Grand Koleos по цене от 4,4 млн рублей

На российском рынке появился кроссовер Renault Grand Koleos, который практически полностью повторяет дизайн Geely Monjaro как снаружи, так и в интерьере. Автомобиль доступен как под заказ, так и из наличия, а минимальная цена на одном из классифайдов составляет 4 390 000 рублей.

Geely Monjaro, который с 1 апреля может подорожать на миллион рублей, даже со скидками обойдется дороже: базовая версия Люкс 2026 года – от 4 599 990 рублей; топовая комплектация Флагман – до 4 899 990 рублей.

Самый бюджетный вариант Renault Grand Koleos за 4 390 000 рублей предлагает под заказ компания из Владивостока. Это комплектация Esprit Alpine Noir, включающая: кожаный салон в черно-бежевой гамме и кожаный мультируль; многозонный климат-контроль; камеру кругового обзора с парктрониками; панорамную крышу с люком; три экрана (цифровая приборка, мультимедиа и дисплей для пассажира).

Автомобиль в этой версии оснащается гибридной силовой установкой E-Tech от Renault, которая аналогична системе Hi-X на Geely. В её состав входят 1,5-литровая турбированная «четверка», тяговый электродвигатель, трехступенчатая трансмиссия DHT Pro, мотор-генератор. Привод – передний, суммарная мощность – 245 л. с., крутящий момент – 540 Нм.

Остальные предлагаемые экземпляры представлены с бензиновым 2,0-литровым турбомотором (211 л. с.), классическим 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Во Владивостоке доступны два кроссовера в комплектации Esprit Alpine по 5 000 000 рублей (один в наличии, другой под заказ), а также исполнение Iconic по той же цене с аналогичными опциями.

Мировая премьера Renault Grand Koleos состоялась летом 2024 года. Кроссовер создан на южнокорейском предприятии Renault Korea (ранее Renault Samsung) и выпускается на заводе в Пусане. От Geely Monjaro его отличают иные бамперы, решетка радиатора, слегка измененная оптика и более «горбатый» капот.

