В России появился новый доступный кроссовер Renault с дизайном Geely Monjaro
На российском рынке появился кроссовер Renault Grand Koleos, который практически полностью повторяет дизайн Geely Monjaro как снаружи, так и в интерьере. Автомобиль доступен как под заказ, так и из наличия, а минимальная цена на одном из классифайдов составляет 4 390 000 рублей.
Geely Monjaro, который с 1 апреля может подорожать на миллион рублей, даже со скидками обойдется дороже: базовая версия Люкс 2026 года – от 4 599 990 рублей; топовая комплектация Флагман – до 4 899 990 рублей.
Самый бюджетный вариант Renault Grand Koleos за 4 390 000 рублей предлагает под заказ компания из Владивостока. Это комплектация Esprit Alpine Noir, включающая: кожаный салон в черно-бежевой гамме и кожаный мультируль; многозонный климат-контроль; камеру кругового обзора с парктрониками; панорамную крышу с люком; три экрана (цифровая приборка, мультимедиа и дисплей для пассажира).
Автомобиль в этой версии оснащается гибридной силовой установкой E-Tech от Renault, которая аналогична системе Hi-X на Geely. В её состав входят 1,5-литровая турбированная «четверка», тяговый электродвигатель, трехступенчатая трансмиссия DHT Pro, мотор-генератор. Привод – передний, суммарная мощность – 245 л. с., крутящий момент – 540 Нм.
Остальные предлагаемые экземпляры представлены с бензиновым 2,0-литровым турбомотором (211 л. с.), классическим 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.
Во Владивостоке доступны два кроссовера в комплектации Esprit Alpine по 5 000 000 рублей (один в наличии, другой под заказ), а также исполнение Iconic по той же цене с аналогичными опциями.
Мировая премьера Renault Grand Koleos состоялась летом 2024 года. Кроссовер создан на южнокорейском предприятии Renault Korea (ранее Renault Samsung) и выпускается на заводе в Пусане. От Geely Monjaro его отличают иные бамперы, решетка радиатора, слегка измененная оптика и более «горбатый» капот.
