Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Evolute почти не продает эту модель — она тоже уходит с рынка?

Марка Evolute планирует обновление электрического кроссовера i-Sky

Российская марка Evolute, под которой на липецком заводе «Моторинвест» собирают копии Dongfeng, обновит одну из моделей – электрический кроссовер i-Sky.

Источник обратил внимание на почти полную остановку продаж модели в текущей итерации: на сайте бренда в разделе «Авто в наличии» значится всего два экземпляра, один из которых со статусом «в поставке». На одном из классифайдов – тоже две машины, а на конкурирующем ресурсе – уже ни одного, пишет автор заметки. Переднеприводные i-Sky с электромотором на 204 л.с. и запасом хода до 511 км продаются сейчас по цене от 2 995 000 рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Отметим, что ранее Evolute завершил продажи другой модели, электрического i-Jet. В компании подтвердили факт остановки российской сборки и объяснили изменения новыми ставками утильсбора и переориентацией на более доступные i-Space и i-Joy.

Однако только что поступивший официальный комментарий по поводу i-Sky обозначает для этой модели иную судьбу – и подтверждает ранее озвученные планы:

«В соответствии с нашей стратегией обновления модельной линейки Evolute в пользу более технологичных и современных моделей модель i-Sky, которая вышла на российский рынок в 2023 году, также будет обновлена. В ближайшее время мы сообщим подробности», – рассказали в компании.

Напомним, в конце прошлого года Evolute обновил электрокроссовер i-Joy, причем обновление вышло кардинальным, модель сменила поколение: если прежняя являлась копией Dongfeng Е3 (или Seres 3), то новая – клон Dongfeng Vigo (он же Nammi 06), и конструктивно эти машины ничего не связывает. А вот гибридный i-Space (Forthing Thunder) развивается иначе: в январе 2026-го у текущего поколения появилась полноприводная версия.

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
31.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Evolute i-Sky

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв