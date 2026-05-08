В России появился шикарный семейный американский кроссовер с ценой «китайца»

Ford Edge L от Changan Ford начали продавать в РФ с ценами от 4,73 млн рублей

В России стартовали продажи семиместного кроссовера Ford Edge L, созданного совместным предприятием Changan Ford специально для китайского рынка. На одном из классифайдов цены на новые машины без пробега варьируются от 4 730 000 до 6 000 000 рублей.

Вообще, это не тот Ford Edge, который официально продавался в России с 2013 по 2015 год или в США. Перед нами совсем другая история – пятиметровый семейный кроссовер, способный конкурировать с Exeed VX и GAC GS8. По сути, он сочетает американский комфорт с китайским технологическим размахом.

Ford Edge L

Для сравнения: Exeed VX с трехрядным салоном сейчас стоит от 5 530 000 рублей, а минимальная цена на GAC GS8 начинается с 4 799 000 рублей. Changan CS95 в прошлогодних комплектациях обойдется минимум в 4 849 900 рублей.

На вторичном рынке новые Ford Edge L предлагают в самой «статусной» конфигурации салона. Речь о двух «капитанских» креслах на втором ряду и трехместном диване на «галерке». Именно такой вариант во Владивостоке можно заказать за 4 730 000 рублей.

Комплектация Luxury, по словам местного продавца, включает кожаную отделку сидений с широким диапазоном электрических регулировок, четырехзонный климат-контроль, несколько USB-портов (включая Type C), кожаный четырехспицевый мульти-руль, панорамную крышу и адаптивный круиз-контроль. Плюс – бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и огромный 1,1-метровый цифровой блок на передней панели, объединяющий приборную панель и 27-дюймовый 4K-дисплей мультимедиа.

Еще два авто доступны в комплектации Extreme. В Липецке такой Edge L привезут за 5 980 000 рублей, во Владивостоке – за 6 000 000 рублей. Разница – всего 20 тысяч.

Дорогие модификации, помимо стандартного оснащения, получают премиальную акустику Bang&Olufsen (12 динамиков), индивидуальные беспроводные зарядки для пассажиров второго ряда, проекционный дисплей на лобовом стекле, систему кругового обзора с «прозрачным капотом», 20-дюймовые легкосплавные диски, продвинутый комплекс активной безопасности Ford Co-Pilot360 и кресла с режимом «невесомости» (Zero Gravity). При нажатии одной кнопки спинка откидывается, а из-под сиденья выезжает подставка для ног.

Интерьер Ford Edge L

Силовой агрегат для всех версий един – 2,0-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost мощностью 252 л. с. и 378 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 8-ступенчатый классический автомат, а привод – полный.

Подчеркнем: кроссовер Ford Edge L недавно попал в свежий рейтинг самых надежных машин Китая от местного подразделения J.D. Power. Он показал минимальное количество проблем на сотню автомобилей в своем сегменте.