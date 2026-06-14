Российский автопарк стареет: средний возраст автомобилей вырос

Исследование: средний возраст популярных машин в России увеличился до 11 лет

Эксперты «Авто.ру Бизнес» и Fit Service провели исследование и пришли к выводу: средний возраст популярных машин на вторичном рынке России за год увеличился до 11 лет, а расходы на их обслуживание выросли. Специалисты проанализировали десятку самых ходовых автомобилей не старше 20 лет. В список вошли как отечественные модели ( Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114), так и зарубежные: Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 Series и Volkswagen Tiguan. За период с мая 2025 по май 2026 года средний возраст таких машин прибавил около полугода и теперь составляет примерно 11 лет.

Медианный пробег перевалил за 162 тысячи километров. При этом предложений на рынке по этим моделям стало заметно меньше – снижение составило 10,5%.

Чаще всего в сервисные центры заглядывали владельцы Lada Vesta, Lada Granta и Volkswagen Tiguan. Заметно активизировались и хозяева BMW 5 Series – правда, их доля в общей массе клиентов все еще невелика. А вот число визитов обладателей Lada 2114, наоборот, сократилось – и резко, более чем на четверть. Реже обычного в ремонтные мастерские приезжали и владельцы Skoda Octavia, Toyota Camry, а также Kia Rio.

Стоимость обслуживания подросла почти у всех. Самый ощутимый скачок зафиксирован у Toyota Camry: средний чек подскочил на 30% и теперь составляет 12,6 тысячи рублей.

Неплохо прибавили в цене ремонта и «Лады»: у 2114-й модели расходы выросли на четверть (25%), а у Granta – на 23%. Kia Rio прибавила 16% по среднему чеку, Volkswagen Tiguan – 10%, Hyundai Solaris – 9%. Умеренный рост отметили для Ford Focus и Skoda Octavia.

Единственной машиной из списка, обслуживание которой подешевело, стала BMW 5 Series: средний чек упал на 5% по сравнению с прошлым годом.

По мнению экспертов, основной драйвер роста расходов – старение автопарка. Машины все чаще требуют не просто планового ТО, а серьезного ремонта, который раньше владельцы откладывали. Весной на вторичке вырос спрос на Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen, а самыми ходовыми моделями стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Octavia.

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