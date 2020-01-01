Стиль вождения, безусловно, важен для безопасности вас и ваших пассажиров при поездке на автомобиле, но немаловажную роль играет и выбор правильных шин. В качестве рекомендованных шин для летнего периода предлагаем вам новейшую разработку от концерна Continental – модель шины Continental EcoContact 6.
Continental EcoContact 6 –
износостойкие летние шины, разработанные для легковых автомобилей различных классов. Эта новейшая модель разработана с целью оптимизировать расход топлива, повысить точность управления и сократить тормозной путь на сухой и мокрой поверхности.
Инновационная
резиновая смесь
Green Chili™ 2.0
Топливная
экономичность
Высокая
износостойкость
Превосходное
сцепление и
управляемость
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Совместный Проект Continental и «За рулем» Про Безопасность на Дорогах
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Тесты /

Тест «Авто IQ»

Вы считаете, что хорошо разбираетесь в автомобилях? Пройдите совместный тест Continental и За рулём. Вы обязательно узнаете много интересного о современных машинах. Для прохождения каждого этапа теста выбирайте один из трёх вариантов ответа. Правильные ответы «подсвечиваются» зелёным, и Вы можете перейти к следующему вопросу, нажав соответствующую кнопку.

Данный тест можно проходить неоднократно до получения максимального результата, равного 10 баллам.

2 из 12
Я могу «повиснуть на хвосте» у другого водителя для того, чтобы он увеличил скорость и ехал быстрее.
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Вам присвоен
статус
Рулевой
агрессор
Вежливый
рулевой
Эксперт
за рулем
ТОП Continental
Александр
110
Виктор
100
Анвар
89
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