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Тест «Авто IQ»
Вы считаете, что хорошо разбираетесь в автомобилях? Пройдите совместный тест Continental и За рулём. Вы обязательно узнаете много интересного о современных машинах. Для прохождения каждого этапа теста выбирайте один из трёх вариантов ответа. Правильные ответы «подсвечиваются» зелёным, и Вы можете перейти к следующему вопросу, нажав соответствующую кнопку.
Данный тест можно проходить неоднократно до получения максимального результата, равного 10 баллам.
2 из 12
Я могу «повиснуть на хвосте» у другого водителя для того, чтобы он увеличил скорость и ехал быстрее.
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