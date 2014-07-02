В преддверии первого в истории российского этапа Формулы-1, который в октябре 2014 года пройдет в Сочи, мы отправились в английский Уокинг, чтобы узнать, что роднит формульные болиды с обычными серийными автомобилями. Заодно выяснили, как получить путевку на Гран-при Сочи. Но об этом ниже. Сначала о том, где собирают суперкары.

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Формульный болид McLaren Mercedes

Есть в истории литературы несколько авторов, чтение которых способно погрузить человека в оторопь силой предвидения направлений прогресса и развития техники: Жюль Верн, Айзек Азимов, Филип К. Дик, Рей Брэдбери и, конечно же, Герберт Уэллс. Именно о нем вспоминаешь, глядя на здание Технологического центра McLaren в Уокинге, что неподалеку от Лондона.

И хотя официальный пресс-релиз в 2011 году гласил, что «центр был построен в соответствии с видением и философией McLaren», мы-то знаем, что в архитектурном бюро Foster & Partners, проектируя здание, где будут собирать один из самых футуристических суперкаров в мире — McLaren MP4–12C, не могли не вспоминать эпизод из уэллсовской «Войны миров».

Это такой своеобразный английский юмор — задумать самое необычное в мире заводское здание абсолютно космического вида и построить его там, где по сюжету романа безжалостные захватчики-марсиане высаживались, чтобы завоевать планету. И сегодня, если вам повезет попасть на экскурсию в MTC — McLaren Technology Center, экскурсовод с улыбкой покажет вам на холм напротив искусственного озера, разлитого перед фасадом производственной площадки McLaren Automotive, и обязательно скажет, что марсиане высаживались именно здесь...

Производственный центр находится на небольшом склоне зеленого холма. Двухъярусное здание завода частично утоплено в землю — таковы требования местного законодательства, регламентирующего высоту строений. Благодаря находчивости архитекторов скрытое за специально высаженными деревьями здание возвышается всего на 6 метров над землей, уходя еще на три этажа вниз. Крыша оборудована системой сбора дождевой воды, питающей зеленые насаждения вокруг, а озеро используется для охлаждения аэродинамической трубы.

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Фасад маклареновского здания — это уникальная система Qbiss. Снаружи она водонепроницаема и изолирует здание от знаменитой британской погоды, а внутренняя часть фасада обеспечивает огнестойкость и вид, более приличествующий декорациям фантастического фильма.

Поводом нашего визита в Уокинг было не желание пройтись по «уэллсовским местам», а 20-летняя годовщина партнерства, которую отмечали McLaren и «масленщики» из ExxonMobil.

«Мы уверены в своей команде в этом сезоне и рады, что можем это сказать: без наших партнеров не крутилось бы ни одно колесо в болидах McLaren»… Эту фразу можно было бы объяснить обычной вежливостью, если бы не одно важное «но» под названием «изменения в техническом регламенте», которые приняла FIA для сезона F1 2014 года. Мало того что в 2014 году атмосферные 2,4-литровые моторы V8 заменят турбированные 1,6-литровые двигатели V6, так еще и введены ограничения на количество топлива, которое пилот может израсходовать за гонку, — 100 килограммов и ни каплей больше.

140530_Exxon_Mobil1_Event_80 Кстати, по словам наших собеседников из McLaren, запросы «одолжить» интерьеры для съемок к ним поступают регулярно, в том числе и от продюсеров бондианы.

Аэродинамическая труба позволяет испытывать масштабные модели будущих болидов Формулы. Охлаждение силовой установки осуществляется водой из озера, раскинувшегося перед фасадом здания

Стремясь превратить «королевские гонки» в нечто похожее скорее на соревнования конструкторов, состязающихся в умении увеличить живучесть машин, в FIA изменили систему штрафов за замену силовой установки или ее элементов. Их шесть: двигатель внутреннего сгорания, два генератора, аккумулятор системы рекуперации, турбина и электронный блок управления. За сезон допустимо не более пяти замен каждого элемента. Трансмиссия должна выжить в шести Гран-при подряд: в случае ее преждевременной замены гонщик потеряет пять мест на старте.

Первая из сверхнормативных замен любого из блоков силовой установки влечет потерю десяти мест на старте, а вторая карается еще пятью местами. Первая замена любого из блоков наказывается потерей десяти мест на старте, а седьмая приведет к потере пяти. Далее сценарий отдаления от шансов на победу продолжится в том же ключе. В случае же полной замены силовой установки гонщик должен стартовать с пит-лейн.

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Будущие владельцы маклареновских суперкаров могут посмотреть на сборку своего авто со специального балкончика

Новые правила уже вызвали бурю возмущения «формулической» общественности, которая хочет слышать рев моторов V8, а не свист турбин, не желает ничего знать о каких-то режимах экономии топлива, вреде экологии и вообще твердит, что «гонки — это не про Гринпис, а про скорость». Но у партнеров McLaren из компании ExxonMobil, отвечающих за смазочные материалы и топливо, новые правила вызывают почти восторг. Оно и понятно: перед ними новая, сложная и интересная задача. Именно от них во многом зависит, «выживет» ли двигатель, коробка, ступичные подшипники. Так что слова представителей McLaren уже не звучат маркетинговым политесом от вежливых англичан.

Впрочем, сама история партнерства наглядно говорит, что за словами кроется не просто вежливость. Ведь за 20 лет Mobil 1 и McLaren Mercedes добились впечатляющих результатов: 337 гонок; 229 подиумов; 78 побед; 21 двойная победа (золото и серебро); 4 чемпионских титула (3 — в зачете пилотов, 1 — в Кубке конструкторов). А ведь помимо F1 бренд активно работает с командами в таких чемпионатах, как Гран-при в NASCAR и гонки серии Le Mans. В качестве технологического партнера команды McLaren Mercedes компания ExxonMobil предоставляет смазочные материалы Mobil 1, гоночное топливо и постоянную инженерную поддержку на треке.

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Впервые McLaren стартовал в горных гонках у себя на родине в 1952 году на этом автомобиле — Austin7

Один из главных героев этой скрытой для зрителей части работы формульных команд — Тони Харлоу. Инженер-консультант команды McLaren Mercedes работает в ExxonMobil 40 лет, из которых 19 — вместе с McLaren. На плечи этого седовласого, пожилого, но очень бодрого джентльмена ложится огромная ответственность — по малейшим изменениям в составе масла, взятого для экспресс-анализа на треке, он должен определить состояние мотора, трансмиссии и выявить возможную неисправность.

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Тони Харлоу

В новом сезоне с его ограничениями эта ответственность становится еще больше. Именно поэтому на каждую гонку и тренировку он выезжает с «экипажем» огромного грузовика, в котором прячется «Аналитический центр Mobil». В него входят газовый хроматограф для анализа образцов топлива и атомный эмиссионный спектрометр для анализа смазочных материалов. Эти сложные инструменты обладают способностью обнаруживать и точно измерять наличие самой малой частички посторонних веществ и/или продуктов износа металла. Анализатор масла измеряет до 18 элементов на уровне промилле и позволяет «заглянуть» внутрь двигателя и коробки передач без их демонтажа, проверив их «здоровье» путем мониторинга износа критических компонентов. Второй анализатор помогает в любое время убедиться, что гоночное топливо отвечает требованиям FIA.

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Моторному маслу приходится смазывать двигатель современного гоночного автомобиля серии Гран-при на дистанции до 5000 км

Во время гонки масло Mobil 1 разделяет и охлаждает движущиеся узлы V-образного шестицилиндрового двигателя, одновременно противостоя давлению сейсмического порядка

Mobil 1 эффективно работает при температуре свыше 300 °C (достаточной, чтобы расплавить олово, и близкой к температуре плавления свинца)

Mobil 1 обеспечивает защиту от нагрузок, вызванных работой гоночного двигателя при 15 000 об/мин, помогая улучшить эффективность работы и отдачу мотора

3 самые важные области смазывания в двигателе — это поверхность раздела кольца и цилиндра, подшипники шейки коленвала и контактирующие детали ГРМ

Синтетическое трансмиссионное гоночное масло Mobil 1 должно выдерживать сверхактивные действия, такие как резкое понижение передачи

Время, необходимое для одного переключения передач, равно примерно 50 миллисекундам.

Экспресс-анализ на треке важен еще и тем, что дает гоночным инженерам важную информацию о состоянии опечатанных двигателя и коробки передач. Текущие правила ограничивают пилотов возможностью использовать пять двигателей за сезон из 19 гонок, и трансмиссии должны пройти до разрешенной замены пять гонок. Данные о состоянии масла помогают свести к минимуму риск неожиданных сбоев и, как следствие, перемещения в стартовой сетке на пять-десять позиций назад.

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Цех, где собирают суперкары McLaren.

Поэтому информация, которую несет масло, становится порой критически важной, как это было в конце 2008 года на Гран-при Турции. Эксперты Mobil проводили обычный анализ масла, во время которого обнаружили неисправность двигателя MP4–23. После гонки во время осмотра был обнаружен неисправный насос. Его заменили, что позволило использовать в следующей гонке тот же двигатель. Команда не только выиграла Гран-при Монако, но и одержала победу в зачете пилотов!

По словам специалистов ExxonMobil, динамические характеристики и долговечность двигателей были реальной проблемой. В этом сезоне они рассчитывают увеличить срок службы двигателей почти на 40%, заставив их работать, словно новенькие, с максимальной производительностью.

С ограничением объема топлива на 35% по сравнению с 2013 годом — до 100 кг за гонку — ученым, создавшим моторное масло Mobil 1, пришлось также поработать над новым топливом для MP4–29. Соответствующее техническим спецификациям 2013 года, оно, тем не менее создано с расчетом на устранение эффекта детонации, распространенного в двигателях с турбонаддувом. Получение максимальной производительности из доступного топлива имеет, таким образом, решающее значение.

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Ну а какой же «выхлоп» из всей этой работы окажется полезным для мира гражданских автомобилей? По словам Тони Харлоу, даже в формульный болид можно залить масло и топливо Mobil: «Вы, конечно, немного потеряете в скорости, но я с ответственностью заявляю — рецептура топлива и смазочных материалов для болидов и гражданских машин очень близка. Случись нам остаться без специального топлива и масла, мы можем использовать стандартный Mobil1. Но, слава богу, пока не приходилось — мои седины не от этого».

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Суперкар стоимостью в 1 млн фунтов — McLaren SP1

Что дает ExxonMobil партнерство с McLaren и Formula 1? Прежде всего, это импульс к развитию технологий, позволяющий применять в гоночных машинах новейшие разработки, включая современные системы контроля, отслеживающие количество расходуемого топлива.

«Мне, как инженеру, все это очень интересно! — говорит Тони Харлоу. — И я верю, что наше партнерство с „формулой“ поможет ускорить появление новых технологий в серийном автомобильном производстве, в том числе в сфере горюче-смазочных материалов. Мы участвуем в этом процессе, и это здорово!»

«Стань ближе к автоспорту»!

В 2014 году на чемпионате Гран-при за команду McLaren выступают чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон и Кевин Магнуссен. Оба пилота соревнуются на McLaren Mercedes MP4–29. В ознаменование того, что в этом году гонки Гран-при впервые пройдут на территории России в Сочи, Mobil 1 вновь запускает кампанию «Стань ближе к автоспорту». Чтобы принять в ней участие, нужно зарегистрироваться на официальной странице www.mobil1.ru/getpersonal и ответить на несколько вопросов об истории команды McLaren Mercedes. Победитель станет почетным гостем команды McLaren Mercedes в Сочи. Кроме того, все финалисты получат эксклюзивные призы и подарки. Ну а для нас, небольшой группы журналистов из России, таким подарком стала экскурсия по самому необычному заводу из всех виденных мною.

140530_Exxon_Mobil1_Event_41 Внутри «офисно-формульной» части центра сотрудники и посетители перемещаются по стеклянным галереям, проложенным над выставочным залом, лабораториями и стендами, где обслуживаются формульные болиды.

Внутри «офисно-формульной» части центра сотрудники и посетители перемещаются по стеклянным галереям, проложенным над выставочным залом, лабораториями и стендами, где обслуживаются формульные болиды.