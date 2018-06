Тест Lexus RC 350 F Sport: декларация независимости

Lexus RC 350 F Sport. Производство Япония. В России с февраля 2015 года. От 2 946 000 рублей.

Пока Александр Батыру колдовал вокруг автомобиля с фотокамерой, незнакомец настойчиво атаковал меня вопросами:

— Слушай, что за тачка? Привод, надеюсь, задний? А денег сколько?

Удовлетворив любопытство и налюбовавшись игрой бликов на рельефном кузове Лексуса, он задумчиво побрел к потрепанному роторному купе Mazda RX‑8. Э‑э, нет, дружище, лучше тебе пересаживаться на «зажигалку» попроще и поживее — например, на такую как Toyota GT86. А этот Lexus немного о другом.

Хотя, казалось бы, это тоже двухдверное купе с мощным атмосферным мотором и приводом на задние колеса — «классика»! Вот только исполнение разное. Если провести аналогию с музыкой, GT86 — легкий танцевальный рок-н‑ролл с характерными для винила шумами и грубоватым звучанием, а RC — классический рок, причем оцифрованный, с хорошим битрейтом, и звучит он из высококлассной акустической системы. В первом случае интересен ритуал, процесс воспроизведения, во втором — ловишь кайф от качественного звучания.

03-LEXUS-RC-350_zr-09_15

СЛОМАННЫЙ НОС

Если предметно, то в основе купе Lexus RC сразу три автомобиля. Задняя часть, включая многорычажную подвеску, позаимствована у седана Lexus IS . Силовая структура пола — от купе-кабриолета IS C, но с усиленными порогами, а передок — от более крупного седана GS . Вот почему наш фотограф так долго выискивал наиболее выигрышный ракурс. Да и меня что-то цепляло в дизайне RC, но я никак не мог понять, что именно. Теперь ясно: автомобиль получился видный, эффектный, злой, со множеством красивых деталей, но… Пропорции кузова нарушены слишком массивным передком, будто сломанным по передней оси. Да и задняя стойка кузова сужается к основанию, что еще больше усиливает дисгармоничность облика при взгляде в три четверти спереди.

Впрочем, хватит сканировать автомобиль своим художественным взглядом, а то рискую нажить себе разом 37 врагов, купивших Lexus RC с момента его появления в России. Обидеть «художника» в отместку может каждый из них. Но вот для достойной конкуренции с немецкой «большой тройкой» этих нескольких десятков маловато.

18-LEXUS-RC-350_zr-09_15 Под капотом знакомый мотор V6 серии 2GR; аналогичный устанавливают на Camry в топовой модификации.

Базовый Lexus RC 350 обойдется без малого в три миллиона рублей. Сопоставимые по мощности Audi S5 3.0 TFSI quattro и Mercedes-Benz E 350 4Matic заметно дороже. Близок по цене только BMW 435i xDrive , но есть нюансы. Во‑первых, столь мощные версии предлагают только с полным приводом, а во‑вторых, в угоду экологии немцы уже фактически отказались от атмосферных двигателей, сделав ставку на турбомоторы. В таком случае имеет ли смысл сравнивать RC 350 с топовыми «европейцами», если даже двухлитровый BMW 428i xDrive (245 л.с.) быстрее Лексуса в разгоне до сотни? Причем ощутимо: 5,8 против 6,3 секунды. А ведь BMW еще и на 250 тысяч рублей дешевле, да и налоговая ставка для него куда демократичнее.

На что же в таком случае рассчитывают японцы? На ультрамодный дизайн и тех немногих ретроградов, которые признают исключительно атмосферные моторы и вынуждены теперь смотреть в сторону азиатских либо американских производителей? Вряд ли в этом кроется сколь-нибудь значимое конкурентное преимущество. RC — скорее вызов, декларация о намерениях. Дескать, мы тоже можем себе позволить двухдверное купе в соответствии со своими канонами.

06-LEXUS-RC-350_zr-09_15 На смену джойстику Remote Touch пришел тачпад, как на обычном ноутбуке. Однако удобнее шайбы-контроллера, которой верны европейские производители, пока ничего не придумано.

МАЛОВАТО БУДЕТ

Материалы по теме Пятый этап РСКГ, «Победа»-родстер и концерт

Проблема в том, что японцы изначально предложили небогатый выбор силовых агрегатов. В базе — 3,5‑литровая V‑образная «шестерка» серии 2GR, которая развивает 317 л.с. Мотор, прямо скажем, неновый, он хорошо знаком по другим моделям. К примеру, одну из модификаций, дефорсированную до 249 л.с., устанавливают на седан Toyota Camry . Что примечательно, Lexus RC при меньших габаритах на 140 кг тяжелее Camry. Гибридную модификацию, как и полноприводную, к нам не везут, а заряженной F‑версии за 4 906 000 рублей полагается пятилитровый двигатель V8 мощностью 477 л.с. — но это уже совсем другой автомобиль.

Я из тех, кто предпочитает атмосферники. Дело даже не в надежности. Просто удобнее управлять тягой, да и расход топлива радует: как бы я ни давил на «гашетку», даже в городе он не переваливал за 14 л/100 км. А давить хочется, ибо ощущения Lexus RC 350 дарит правильные, спортивные.

Ускорение ровное, уверенное. А звук какой! В режиме Sport S+ к надрывному реву двигателя подключается акустический имитатор. И, черт возьми, не загляни я перед поездкой в графу «Время разгона от 0 до 100 км/ч», схлестнулся бы на ближайшем светофоре с попутным Audi TT . Но я заглянул… Так что пусть себе катит со своим маленьким капотом и думает, что я просто не захотел прерывать удовольствие от размеренного круиза. Ишь, антикрылом мне машет, — а сиденья-то у тебя задние есть? У меня есть!

Вот же оно — то преимущество, которого не хватает европейским спорткупе, — комфорт. Руль вроде бы и острый, но при этом RC спокойно переносит асфальтовую колейность.

05-LEXUS-RC-350_zr-09_15 В память можно занести аж три положения водительского сиденья.

Восьмиступенчатый автомат Sport Direct Shift, позаимствованный у заряженного седана Lexus IS F, тоже неплох: переключения быстрые и плавные. Плюс завидная плавность хода и достойная шумоизоляция.

К слову, этот Lexus RC — в исполнении F Sport, что подразумевает электронно-управляемые амортизаторы, рулевой механизм с переменным передаточным отношением и полноуправляемое шасси. На малых скоростях (до 80 км/ч) исполнительные механизмы в задней подвеске поворачивают колеса на небольшой угол в противофазе передним, что повышает маневренность. На больших скоростях задние колеса отклоняются в сторону поворота передних ради улучшения курсовой устойчивости.

ПЛЮС: Эффектный, злой дизайн! МИНУС: В динамике уступает даже двухлитровому BMW 428i

02-LEXUS-RC-350_zr-09_15 Гигантские двери без рамок смотрятся эффектно. Главное, чтобы на парковке было достаточно свободного места.

На мой взгляд

Почему же тогда RC 350 F Sport до сих пор не на «Смоленском кольце» , спрóсите вы. Честно? Не хотел разочароваться. Нет, он хорош для отработки базовых навыков пилотирования в рамках трек-дня, но не более того. Кольцевая трасса лучше подойдет версии RC F с более мощными тормозами и активным дифференциалом GKN с изменяемым вектором тяги (впервые на моноприводном автомобиле!). А мой подопечный — скорее оцифрованный саундтрек для поездок от дома до офиса или ночного клуба. И с этой «аранжировкой» он справляется на отлично.

Зачем ему все это в зоопарке? За рулем RC невольно вспомнишь верблюжонка из анекдота, что интересовался назначением горбов и широких копыт. Продольный мотор V6, задний привод, подруливающая подвеска и 317 «лошадок». Но сначала в городе мне просто негде хорошенько «стрельнуть», а позже, на бывшем подмосковном аэродроме, я всё равно не дождался горячего спурта. По крайней мере, впечатления оказались далеки от тех, которые должна вызывать машина с записью «6,3 с до 100 км/ч» в технических характеристиках.

Может, поиграть режимами настройки двигателя? Их, к слову, четыре. Вращаю удобный кругляш на центральном туннеле… Руль стал поострее, реакции на газ быстрее, а восьмиступенчатый автомат выбирает передачу пониже. И все же даже в самом «жареном» алгоритме Sport S+ RС едет тяжеловесно. Лишь пораньше открыв газ на вираже, можно взбудоражить кровь агрессивным заносом. Но жду большего — единства с машиной, точных тормозов, выдающейся цепкости. Пустое! Lexus рождает желание ехать сыто, размеренно. Я понял жизнь и не спешу — это как раз про него. Да и стелет он не по классу мягко. RC 350 вообще пушистый. Жаль только, синий.

19-LEXUS-RC-350_zr-09_15 Стандартные шины для версии F Sport — размерности 225/45 R17, но у нас опционные 235/40 R19.

Lexus RC не влюбил в себя, но и не вызвал отторжения. Заинтересовал. Он необычен во всем, начиная с внешности и заканчивая странностями в салоне.

Год назад, во время теста седана Acura TLX , я пытался припомнить, кто еще делает салонное зеркало без рамок, — и вот увидел такое же в RC. Необычна архитектура передней панели, забавно сочетание сенсорных полосок климат-контроля с традиционными кнопками-крутилками мультимедиасистемы, озадачивает вибрирующий тачпад, который управляет запрятанными в меню функциями…

За пару дней, выделенных на знакомство, успел лишь более-менее привыкнуть к специфике машины. Приноровился практически ко всему — даже к высокой по меркам спортивных купе посадке (в шлеме тут явно будет тесно). Не сжился лишь с нефиксируемыми подрулевыми рычажками: на BMW они никак не напоминают о своей электронной сущности, а на Лексусе поворотники частенько моргали не в такт маневру.

Ходовые качества оказались обыденными, гражданскими. Вполне гармоничное сочетание спорта с комфортом. В городе от силового агрегата и не хочется требовать большего.