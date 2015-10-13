Как из Toyota Tundra сделать вседорожный лимузин

Больше года назад «За рулем.РФ» рассказывал вскользь об одном из партнеров компании «Рольф» по проекту Alterego — тюнинг-ателье Devolro. А тут еще вчера стало известно о том, что забугорные тюнинговщики имеют виды на отечественную уазовскую линейку. В американской компании с российскими корнями предлагают не только придать авто новый внешний вид и доработать его интерьер, но и всерьез переработать вcедорожники под экспедиционные цели. Знакомимся поближе.

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В США тюнинг автомобилей впору причислять к народному промыслу, даже среди маленьких городов едва ли найдутся такие, где нет ни одного «кастом-шопа», что уж говорить о мегаполисах! От количества тюнинговых компаний захватывает дух: здесь строят «лоу-райдеры», тут «лифтуют» вседорожники, там «прокачивают» тачки в духе фильмов серии «Форсаж». Однако тюнинговая компания Devolro Performance Cars Studio из Майами, владельцем которой является наш бывший соотечественник Эдуард Орлов, выделяется на этом пестром фоне тем, что, несмотря на американскую прописку, ориентируется, прежде всего, на клиентов из России, СНГ и Ближнего Востока. Конек тюнеров из Флориды — постройка экстремальных вседорожников класса люкс, причем эпитет «экстремальный» относится как к проходимости, так и к богатству оснащения автомобилей.

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Изначально Devolro использовала в качестве основы для своих автомобилей тяжелые пикапы Ford Super Duty, однако после премьеры второго поколения Toyota Tundra переключилась на японские «траки». Hunter, Diablo, Challenger — после визита во Флориду «Тундра» получает одно из этих имен и обретает грозную внешность. Минимальный пакет доработок включает в себя «лифт» кузова, большие колеса с вседорожными шинами, блокировки межколесных дифференциалов на обеих осях, увеличенный топливный бак, а также силовой обвес, расширители колесных арок и дополнительную светотехнику. В среднем масса автомобиля возрастает примерно на 800–900 кг. Такая прибавка требует установки усиленной подвески, собранной на компонентах BDS Suspension и ICON Vehicle Dynamics, а также более мощных тормозов Brembo и форсированного мотора. Обычно тюнеры оснащают штатный 5,7-литровый бензиновый двигатель пикапа механическим нагнетателем TRD. В результате отдача V-образной «восьмерки» переваливает за отметку 500 л.с., однако по желанию клиента специалисты Devolro могут заменить бензиновый мотор на турбодизель Cummins либо Duramax.

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В процессе трансформации из пикапа во вседорожник открытый грузовой отсек «Тундры» накрывают кунгом с распашной дверью на месте заднего борта либо монтируют в кузове мощную дугу безопасности. Кузов бывшего пикапа покрывают матовой краской или защитным полимером Line-X. А в том, что касается отделки и оснащения салона, тюнеров из Майами ограничивает только толщина кошелька клиента. В список возможных доработок входят: обшивка салона кожей и алькантарой, отделка деревянными или карбоновыми панелями, замена заднего дивана на раздельные кресла, монтаж мультимедиаоборудования, обустройство мобильного офиса, бронирование по классу B6/B7 и т.д. и т.п. В модельной гамме Devolro есть даже настоящий вседорожный лимузин, созданный на базе все той же Tundra, в списке оснащения которого бар и телевизор с большим экраном соседствуют с мощной лебедкой Warn.

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И если лимузин — это шоу-кар, которому едва ли когда доведется съехать с асфальта, то другие модели Devolro — полноценные вседорожники. Проходимость автомобилей, доработанных тюнерами из Флориды, неоднократно проверялась в экспедициях. В 2012 году журналист Влад Минин за рулем Devolro Diablo преодолел дистанцию от Владивостока до Москвы, в 2013-м он же совершил путешествие из Москвы в Астану, а в этом году экипаж Devolro проехал по маршруту ралли-марафона «Дакар».

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Сейчас компания планирует расширить свой ассортимент. Недавно в блоге Devolro появились фотографии тяжелых пикапов Ram и GMC Sierra в фирменном силовом обвесе, а в следующем году тюнеры собираются представить полный пакет доработки для американских пикапов, включающий в себя, в том числе, модернизацию подвески и силового агрегата. Кроме того, тюнеры представили концепт броневика для спецслужб, созданного на базе все той же «Тундры». Этим проектом уже заинтересовались власти Ганы.

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А буквально на днях Devolro анонсировала новый проект: тюнеры решили заняться доработкой… российских «уазиков»! Планируется, что уже в январе 2016 года в Майами прибудут Hunter, Pickup, Patriot и Cargo, они станут «подопытными кроликами» инженеров из Флориды: тюнеры разберут ульяновские вседорожники до винтиков, а затем займутся глубокой модернизацией конструкции. В итоге УАЗы должны обзавестись полностью новой начинкой, начиная с силового агрегата и подвески и заканчивая современным интерьером.

Предполагается, что Hunter в версии Devolro станет конкурентом Mercedes-Benz Gelandewagen, а на базе Cargo будут строить спецмашины для пожарных, скорой помощи, спасателей и т.д. Представители Devolro заявили, что компания постарается удержать базовую стоимость машин для спецслужб в пределах 2 млн руб. Сейчас тюнинг-ателье ведет переговоры о сборке модернизированных UAZ в Ульяновске, Иркутске и Улан-Удэ, интерес к проекту уже проявили губернаторы нескольких российских регионов, а также клиенты из Африки. В общем, планы глобальные: американские тюнеры из Майами будут дорабатывать русские UAZ, чтобы конкурировать с немецким «Мерседесом». Как раз в духе Devolro!