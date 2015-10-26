Главная японская выставка достижений в сфере мобильности, которая ведет свою историю с 1954 года, открылась для прессы 28 октября. 44-й по счету автосалон в Токио мог быть и 43-м — в 2009-м из-за экономического кризиса смотр, который проходит раз в два года, оказался под угрозой, но в итоге состоялся. Токио-2015 соберет 160 участников из 11 стран, представляющих 15 японских и 26 зарубежных марок, которые анонсировали 76 мировых и 68 японских премьер. Самые интересные — те, которые, по замыслу организаторов, заставят сердце биться «в ритме гонки» (Your heart will race) — в нашем обзоре.

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Официальная церемония открытия 44-го мотор-шоу в Токио состоится 30 октября, однако для прессы оно откроет свои двери 28 и 29 октября. В эти дни мы будем рассказывать вам о самых ярких моделях, которые представят на своей главной домашней выставке японские автоконцерны, а также ведущие мировые автопроизводители. Конечно, большая часть экспонатов адресована местным потребителям. Впрочем, буквально все концепты и многие серийные модели, если даже и не выйдут на глобальный уровень, интересны и для нас, так как отражают развитие технологий и дизайна, показывая завтрашний день автомобиля: новые источники питания, перспективные варианты компоновки салона, а то и вовсе альтернативные способы передвижения.

Чем порадует мотор-шоу Токио-2015, которое проходит под девизом «Техника + Фантазия»? Уже объявлено, что в Международный выставочный центр Tokyo Big Sight привезут свои новинки 160 участников из 11 стран, представляющие 15 японских и 26 зарубежных марок, — в частности, на японскую арену выйдут в этом году Alfa Romeo, Fiat, Jeep, DS, Mercedes-Benz. Зрители увидят 76 мировых (в том числе 42 пассажирских авто, 6 коммерческих моделей, 18 мотоциклов) и 68 японских премьер. Самые интересные — те, которые, по замыслу организаторов, заставят сердце биться «в ритме гонки» (Your heart will race) — в нашем обзоре.

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Datsun Concept

Datsun покажет в Токио концепт своей третьей модели. Пока нам дали посмотреть «один глазок» в виде тизерного изображения фары будущего автомобиля, который построят на платформе CMF-A. Судя по всему, новинка, которая продолжит модельный ряд возрожденной марки (в России — седан on-DO и хэтчбек mi-DO), будет относиться к модному классу «псевдокроссоверов».

Honda Wander Stand

Honda Wander Stand

Honda подготовила для своей экспозиции на мотор-шоу в Токио водородомобиль FCV, новое поколение минивэна Odissey и забавные концепты. Изящное четырехдверное купе FCV, оснащенное двумя электромоторами, по заверениям хондовцев, сможет проехать на одном баке водорода до 700 километров.

Когда выйдут на дороги концептуальыне модели серии Wander — полностью автономный микрокар Stand, напоминающий лифт на колесах, и четырехколесный скутер Walker с безвоздушными шинами, предполагать не беремся, но полюбоваться ими можно будет уже сейчас. Еще три концепта анонсировало мотоциклетное отделение Honda.

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Взбудоражить токийскую публику призван новый флагман Lexus. Преемник действующего седана LS также выступит пока в статусе концепта. Однако тизер хищно прищуренной фары обещает, судя по всему, многое, и не только в плане дизайна. По некоторым данным, флагманский седан «Лексус» получит безнаддувный V8 объемом 5,0 л от спортивного купе RC F мощностью 465 л.с. Есть также основания предполагать, что LS к 2017 году станет водородомобилем с запасом хода 400 км.

Mazda RX-9

Mazda RX-9

Mazda намерена провозгласить на автосалоне в Токио «Ротор — жив!». Среди 14 автомобилей, которые марка выставит на своем токийском стенде, будет концептуальное купе (ориентировочное название — RX-9). Оно не только заставит вспомнить знаменитых «спортсменов» RX-7 и RX-8, но и вернет к жизни знаменитый роторно-поршневой двигатель. Согласно данным источников, РПД могут включить в состав гибридной силовой установки и использовать его в качестве генератора, подзаряжающего тяговую АКБ. В свою очередь, топ-менеджеры компании открыто говорят, что новое поколение роторно-поршневого двигателя находится в разработке.

В основе концептуального спорткупе Mazda RX-9 лежит модифицированная платформа родстера MX-5. Точные сведения о загадочном концепте появятся у нас буквально на днях, и наши читатели познакомятся с ними в числе первых.

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Mercedes-Benz Vision Tokyo

Mercedes-Benz покажет в Токио прообраз минивэна-беспилотника. Mercedes-Benz Vision Tokyo описывают как «роскошный и прогрессивный автономный автомобиль для будущих поколений». У минивэна, скорее всего, будут распашные двери и весьма просторный салон, о чем недвусмысленно говорят короткие свесы.

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Mitsubishi eX Concept

Шоу-стоппером стенда Mitsubishi в Токио станет кроссовер eX Concept, на лобовое стекло которого благодаря использованию технологии дополненной реальности выводятся навигационные данные, предупреждение о выезде за пределы полосы движения, информация о дорожных знаках и объектах, которые находятся вне поля зрения водителя. Шоу-кар отличают симпатичная внешность и интересные технические решения, часть из которых позаимствованы у спортседана Lancer Evolution.