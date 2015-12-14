Toyota дает старт 2-му российскому конкурсу детского рисунка «Автомобиль мечты»

Компания ООО «Тойота Мотор» 1 декабря 2015 года дала старт второму российскому конкурсу «Автомобиль мечты».

«Автомобиль мечты» — это глобальная социальная инициатива Toyota, цель которой — приобщить подрастающее поколение к миру автомобилей и познакомить будущих клиентов с ценностями компании.

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Конкурс состоит из двух туров, российского и международного. К участию в конкурсе принимаются работы юных художников, иллюстрирующих их видение автомобилей будущего. По условиям конкурса профессиональное жюри оценивает детские рисунки в трех возрастных категориях: младше 7 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет. Нарисовать свой автомобиль мечты можно цветными карандашами, любыми красками, маркерами, фломастерами или мелками. Главное — не использовать компьютерную графику, 3D, коллажи или гравюры. Рисунок должен быть создан руками ребенка, без помощи взрослых.

Передать работу с заполненной анкетой для участия в конкурсе можно в любом официальном дилерском центре Тойота с 1 декабря 2015 года по 7 февраля 2016 года, а также в художественных и общеобразовательных школах и детских садах Мытищинского района Московской области. Узнать подробности участия и скачать анкету можно на официальном сайте конкурса

После оценки жюри российского национального конкурса 42 финалистов ждут призы и подарки, 9 лучших рисунков из 42 будут отправлены на международный этап конкурса в Японию, чтобы побороться за призовые места. В случае победы авторы лучших рисунков отправятся в Японию на церемонию награждения глобального конкурса «Автомобиль мечты — 2016».

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«Дети всегда мечтают о будущем. То, что они увидели в мечтах, отражается в их рисунках. И в этом они удивительным образом похожи на дизайнеров компании Тойота, сделавших мечту об автомобиле будущего своей профессией, — говорит Татьяна Халявская, директор департамента маркетинга Toyota ООО „Тойота Мотор“. — В прошлом году мы были просто поражены талантом юных художников из России. Они участвовали в конкурсе впервые и сразу показали, насколько смелыми могут быть их мечты. Успех прошлого года придает нам уверенности в том, что „автомобили мечты“ российских ребят смогут занять первые места на международном этапе в этом году».

ООО «Тойота Мотор» — уполномоченный импортер автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в РФ и Белоруссии. Филиал ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге занимается производством автомобилей Toyota Camry.

Международный конкурс «Тойота Автомобиль мечты» в 2016 году отмечает свое десятилетие. С каждым годом популярность творческого состязания непрерывно растет. Так, в девятом конкурсе «Автомобиль мечты — 2015» количество стран-участниц достигло 80, а по всему миру было собрано рекордное количество работ — около 900 тысяч. Российский национальный конкурс впервые стал частью международной социальной инициативы «Toyota Автомобиль мечты» в 2015 году, и одна из отобранных работ сразу заняла призовое место на международном этапе конкурса в Японии. Марк Старенков из Ростова-на-Дону стал первым российским лауреатом международного конкурса с рисунком автомобиля будущего «Motoryota».