Шины Hankook «региональной» серии: подводим итоги ресурсных испытаний

Завершены ресурсные испытания шин Hankook. Последние четыре шины из установленного на тестовый автопоезд комплекта пробежали до списания почти 322 тысячи километров.

Ханкук_1600

Почти три года назад стартовал этот спецпроект. На длительные ресурсные испытания мы взяли шины Hankook трех моделей: AH22+ и DH05 размером 315/70R22,5, предназначенные соответственно для управляемой и ведущей осей седельного тягача, и TH22 размером 385/65R22,5 — для свободно катящихся колес полуприцепа. Все они относятся к региональной линейке, то есть оптимизированы для работы магистральных автопоездов на маршрутах средней дальности. А главное — лучше других подходят для нашего климата и дорог.

Два комплекта из двенадцати шин каждый мы смонтировали на машины, принадлежащие компании «Айсбит» — одной из крупнейших в сфере производства и дистрибуции замороженных продуктов питания. Кроме того, «Айсбит» — перевозчик с внушительным парком грузовых автомобилей разного тоннажа, имеющий статус авторизованного сервисного центра Mercedes-Benz. Поэтому сомнений в том, что тестовые автопоезда с тягачами Mercedes-Benz Axor будут содержаться в исправном техническом состоянии — что весьма важно для нормальной ходимости шин, — у нас не было. Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации автопоезда, механики компании оперативно устраняли, а редкие исключения из этого правила только добавили нашему спецпроекту объективности.

shiny_hankook_regionalnoj_serii_finish_id6

Напомним, ресурсные испытания журнала «Рейс» отличаются от традиционно проводимых шинными компаниями реальными условиями эксплуатации. Вместо водителя-испытателя, везущего балласт строго в пределах паспортной грузоподъемности, — шофер, которому платят за тонно-километры. А вместо закрытой для транспорта трассы полигона — обычные дороги с покрытием различного состояния и порой усыпанные гвоздями, болтами и прочими опасными для шин предметами. И, кроме того, с бордюрами, к которым иногда притираются боковинами. Дополняют картину реальной эксплуатации отсутствие времени (а часто и желания) проверить давление в шинах и переставить колеса местами для равномерного износа протекторов. Вот почему ценность таких испытаний существенно выше, чем у заводских.

Читать далее на сайте Рейс.РФ.