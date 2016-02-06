Lada Vesta из парка ЗР: продолжаем привыкать к роботу

Вопрос «Как коробка?» я стандартно слышу от любопытствующих сразу после вопроса «Ну и как Веста?». Рассказывать о манерах этой трансмиссии и о том, как к ним приспособиться, действительно можно долго. В этой части нашего «Веста блога» поговорим о безопасной езде.

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Материалы по теме Lada Vesta из парка ЗР: разговор с роботом-тугодумом

Любой поездивший на классическом автомате (а также вариаторе или коробке с двумя сцеплениями) заметит главное отличие простенького робота еще даже не тронувшись с места. Ползущий режим в нем не предусмотрен. Объяснение, услышанное от вазовцев, таково: водитель должен сам выбирать, когда машине ехать. Другие алгоритмы лишают его такой возможности, ведь машина начинает движение, как только отпускаешь педаль тормоза.

Определенная логика в этом, пожалуй, есть, но лично я ее не разделяю. По привычке и из соображений безопасности на светофоре я всегда держу ногу на тормозе. Кроме того, с автоматом есть риск покатиться только вперед, а с роботом — в любую сторону в зависимости от уклона дороги. Так что бдительность с АМТ должна быть даже большей.

Неудобно и при парковке, особенно на неровной поверхности. С ползущим режимом все просто и комфортно: качение на минимальной скорости легко контролировать тормозами. Без оного приходится жать на газ и куда точнее дозировать усилие. Не рассчитаешь, и перенос ноги на другую педаль отнимет драгоценное время. А много ли отделяет вашу машину на забитой стоянке от соседнего бампера?

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Подсказки о смене передач есть и на Вестах с АМТ. Работают они только в том случае, если коробка переведена в ручной режим.

Одной из причин, почему Бу Андерссон утвердил для Весты и Иксрея французские механические коробки, была неспособность инженеров победить шумы в российских агрегатах. Однако из экономических соображений робот на базе вазовской трансмиссии оставили. Из любопытства я прислушивался как мог. Нечто похожее на пресловутое подвывание проявляется только в диапазоне от 10 до 40 км/ч, когда Веста едет внатяг на первой-второй передаче. Справедливости ради, уловить посторонние звуки можно только при выключенных магнитоле и вентиляторе печки, так что доставляющими дискомфорт их назвать никак нельзя.

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Не поддающаяся логическому объяснению деталь: робот Лады Иксрей (на фото) в ручном режиме переключается вниз по движению селектора вперед, а вверх — при движении назад. На Весте и остальных Ладах с АМТ сделано наоборот. На мой взгляд, такое различие влияет на безопасность езды.

Оставлять машину на ночь, используя стояночный тормоз, мне непривычно. Да и колодки за месяц езды уже успели пару раз примерзнуть. Поэтому за основной я принял способ «ручной» коробки — на включенной передаче. Правда, чисто психологически немного неуютно полагаться на электропривод, а не на собственноручно выставленный в режим «1» или «R» рычаг с механической связью с недрами трансмиссии. Борюсь с этим, выворачивая колеса в соответствии с рекомендациями все еще сидящих в памяти билетов по ПДД.