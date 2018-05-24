Коль уж зимой не все надевают резину по сезону, то любителей поездить на неподходящих шинах в теплый сезон еще больше. Чем это им грозит?

Если не брать в расчет штрафные санкции, последствия от езды на не соответствующих сезону шинах всегда одни и те же — повышенный риск попасть в аварию. Не надо думать, что опасно ездить только зимой на «лете». Резина для холодного сезона в жару плохо тормозит и автомобиль на ней хуже управляется. Кроме того, шины подвергаются повышенному износу. Так что не удивляйтесь, если, решив сэкономить, вы оставите новую «липучку» на летний сезон, а к зиме ее протектор окажется вровень с ограничительными метками. А ведь при правильном использовании комплект легко отходил бы 3–4 зимних сезона.

Обратимся к законодательным актам. Пункт 5.5 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» гласит: «Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)». То есть под запретом находится только резина с «гвоздями» и только в летние месяцы. На фрикционных моделях закон позволяет ездить круглый год, что, конечно же, глупо.

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Однако за нарушение указанного пункта санкций для водителей не предусмотрено. Предложение о введении в КоАП нового подпункта, наказывающего за использование не подходящих по сезону шин, находится на рассмотрении в Госдуме уже несколько лет и все никак не станет законом.

Сотрудники автоинспекции иногда пытаются вменить водителю пункт 12.5.1 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена». Однако если обратиться к пресловутым положениям, то упоминания зимних и летних шин мы в них не найдем. В них есть требования об отсутствии повреждений, остаточной глубине протектора, соответствии размерности и нагрузки, использовании шин одинаковых типов — но не о сезонности.

Однако не стоит забывать, что существует еще штраф за «лысую» резину. Согласно тому же пункту 12.5.1, можно получить предупреждение или постановление на 500 рублей, если остаточная глубина протектора шин составляет менее 1,6 мм. Отметим, что норма о 4-миллиметровом остатке для зимних шин в данном случае не действует, так как работает только при эксплуатации на обледеневшем или заснеженном покрытии. То есть зимой сезонная резина должна иметь глубину не менее 4 мм, а если вы решили докатать ее летом, то требование снижается до 1,6 мм.

Несмотря на все написанное, ЗР настоятельно рекомендует использовать шины, соответствующие сезону. Менять их следует руководствуясь погодой. Летняя резина начинает работать лучше зимней при температуре воздуха более +5…+7°C.

Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos