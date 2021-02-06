Почему все переходят на электромобили? Одна простая причина!

Но у России есть запасной вариант.

Паника? Просто нефть заканчивается

Правительства европейских стран друг за другом объявляют планы по тотальному запрету двигателей внутреннего сгорания. Рыночная стоимость Теслы превысила совокупную стоимость всех автопроизводителей мира. Что происходит?!

Европа — один из локомотивов перехода на «зеленые» технологии. Если исключить данные по России, то в Европе, по информации на конец 2019 года, нефти осталось всего лишь на 11,6 лет потребления. Это около 14,4 миллиарда баррелей, причем львиная доля разведанных запасов находится в Норвегии — 8,5 миллиарда баррелей.

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Ежегодный европейский дефицит по топливному балансу постоянно растет: в Европе добывается гораздо меньше углеводородов, чем потребляется. Так, в 2019 году потребление составило почти 15 млн баррелей в сутки, а производство — чуть меньше 3,5 млн баррелей в сутки. Недостающее топливо европейские страны вынуждены импортировать. Зависимость от импорта нефти становится угрожающей, и европейцы хотят слезть с нефтяной иглы.

В структуре потребления энергии странами Европы нефть составляет 36,27%. Далее идут газ (23,8%) и уголь (13,54%). На четвертом месте — ядерная энергетика (9,88%), но ее догоняют возобновляемые источники энергии (9,76%). На последнем месте гидроэнергетика с долей 6,75%.

А кто продает нефть в Европу?

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Россия стоит на первом месте: в 2019 году мы поставили в Европу 153 миллиона тонн нефти (29,3% от всего нефтяного европейского импорта) и 106 миллионов тонн нефтепродуктов (50,7% от импорта нефтепродуктов). Еще треть потребляемого топлива приходит с нестабильного Ближнего Востока, где в последнее время множатся конфликты.

Если Европа лишится трети поставок нефти по какой-либо причине, это погрузит наших соседей в экономический коллапс — даже коронавирус покажется легкой разминкой. Вот почему европейцы вкладывают огромные деньги в новые энергетические проекты.

Так пусть покупают нефть у нас!

Увы, Россия в том же положении, что и Европа. Доказанных запасов нефти у нас осталось на 25,5 лет — при сохранении того же уровня производства и экспорта нефти, что и сейчас . Новые месторождения уже не столь легкодоступны и требуют больших капиталовложений в освоение. При низких ценах на нефть многие из них нерентабельны. Некоторые старые месторождения в Восточной Сибири уже истощены, и добывать там нефть в ближайшие годы может оказаться тоже нерентабельно, если, конечно, цены не подскочат выше 100 долларов за бочку.

А 25 лет — средний срок эксплуатации автомобиля в России. То есть новый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, приобретенный вами в 2021 году, как раз будет сдан в утиль к тому моменту, когда нефть в стране почти закончится. Или не закончится, но будет стоить очень дорого в связи с освоением труднодоступных земель и вложением в эти проекты колоссальных средств.

У России — свой сценарий

У Европы собственные запасы нефти закончатся гораздо раньше — через 11 лет. Это даже не завтра, это уже сегодня.

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Например, легкая малосернистая нефть эталонной марки Brent, про которую вы постоянно слышите в новостях и видите на биржевых графиках, уже давно не добывается по причине исчерпания. Теперь под этой маркой понимают смесь нефтей с пяти месторождений, которая называется BFOET. Изначально нефть Brent добывалась в Северном море, открыли одноименное месторождение в 1970 году. Но она практически закончилась в 2010 году, добывать остатки нефти Brent экономически неоправданно, консервация (закрытие) месторождения началась в 2015 году и будет завершена компанией Shell в ближайшие годы.

У России, как обычно, свой сценарий. Кончится нефть — будем еще лет пятьдесят ездить на газе. Кончится газ — тогда и начнем всерьез думать. Хотя думать, по-хорошему, надо уже сейчас, чтобы не быть на задворках технологического прогресса и не перекладывать эту проблему на плечи будущих поколений.

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