Медиасистема 2-DIN — зачем она нужна и на что обратить внимание

Эксперт Ревин подсказал, как подобрать новый медиацентр в старый автомобиль

В прошлом веке в автомобилях устанавливали сначала радиоприемники, затем магнитолы с компакт-кассетами, потом проигрыватели СD-дисков. Позже появилась возможность проигрывать MP3-диски и воспроизводить сигнал с AUX-разъема. Некоторые гаджеты научились читать флешки. Но на этом функции устройств без операционной системы заканчивались.

На замену им пошли медиацентры с операционной системой, вначале основанной на мобильной версии Windows, а затем – на Android. Использование умных медиасистем добавило автомобилям немало полезных и просто интересных функций.

Что дает современная медиасистема

Удобное сенсорное управление большинством функций. Физические кнопки или регуляторы в медиасистемах часто имеют только регулировка громкости да выключатель.

Мультимедийные возможности: поддерживают воспроизведение аудио и видео в различных форматах, что позволяет слушать музыку, аудиокниги, радио и смотреть видеоролики. Воспроизведение может осуществляется с флешки через USB-разъем, слот для SD-карты или через AUX. Также файлы могут храниться во внутренней памяти аппарата.

Навигационная система: медиасистемы оснащены встроенным GPS, который отображает карты, прокладывает маршруты и предупреждает о дорожных заторах, облегчая ориентацию водителя на дороге.

Интеграция с Bluetooth: позволяет подключить смартфон для воспроизведения музыки, ответа на звонки и использования голосовых ассистентов, обеспечивая безопасность и удобство во время вождения.

Регулирование звука: настройка звуковых параметров в соответствии с индивидуальными предпочтениями улучшает качество прослушивания музыки. Обычно имеется эквалайзер с ручными и предустановленными настройками.

Подключение камер заднего вида или кругового обзора: поддерживает работу с камерами, что помогает водителю при парковке и маневрировании, повышая безопасность.

Выход в интернет: при установке SIM-карты устройство превращается в полноценный сетевой компьютер.

Что такое 2-DIN

Формат 2-DIN указывает на размеры: это ширина и высота гнезда под установку, равные 180×100 мм. Глубина менее критична, и сегодня у нее всегда есть запас. Она была важна, когда большие устройства содержали в себе привод для проигрывания CD-дисков, а то и CD-changer на 6 дисков. В современных устройствах глубина гораздо меньше.

Штатная аудиосистема Hyundai Solaris. Обратите внимание на большую глубину устройства, спроектированного для воспроизведения CD-дисков.

Если в вашем автомобиле имеется стандартное гнездо размера 2-DIN, то можно приобретать любое устройство данного формата. Но на некоторых автомобилях из дизайнерских соображений штатная простенькая аудтиосистема прикрыта панелью, в которой окна с размером 180×100 мм нет. Но если заменить эту панель другой, которая продается вместе с медиаустройством или встречается в продаже отдельно, то окно для установки появится.

Стоит ли устанавливать неродную медиасистему

На автомобилях премиум-сегмента примерно со второй половины прошлого десятилетия уже устанавливались большие «телевизоры» практически со всеми описанными выше функциями. То же можно сказать и о китайских автомобилях, захватывающих наш рынок в этом десятилетии. Им другая такая же медиасистема не нужна.

То есть, замена «музыки» чаще всего требуется автомобилям в возрасте 8-15 лет. Штатные устройства у них, если и были установлены, то могут «читать» CD-диски, проигрывать музыку с AUX или через USB-разъем.

Если есть желание расширить функционал, то можно приступить к подбору устройства.

Размер дисплея медиасистемы 2-DIN

Если вы решили, что дисплей не должен выдаваться за габариты гнезда 2-DIN, то экран не будет иметь диагональ больше 7 дюймов.

Такая медиасистема четко входит в гнездо 2-DIN.

Девятидюймовые модели имеют размер экрана 230×130 мм, а потому частично закрывают своим выступающим экраном штатные панели автомобиля, что не всегда красиво.

Задняя часть магнитолы размещается в гнезде штатной панели приборов, а девятидюймовый экран выступает в салон.

Дисплеи большего размера нередко встраивают в тюнинговую панель, которая заменяет штатную.

Штатная панель приборов Kia Rio 3. На панели приборов Kia Rio 3 вместо штатной аудиосистемы можно установить медиасистему с огромным дисплеем в стиле Tesla.

Процессор и память медиасистемы для автомобиля

В этом вопросе стоит поступать так же, как при выборе смартфона или планшета. В продаже есть медиасистемы с более «холодными», но менее производительными процессорами, а есть мощные устройства, которые часто не отличаются энергоэффективностью. Но в автомобиле дефицита электроэнергии обычно нет. Поэтому можно смело брать устройство с мощным и прожорливым процессором. Главное, чтобы у него был кулер для охлаждения.

С памятью подход тот же, что и в смартфонах. Более-менее сносно работать без торможений устройство будет при оперативной памяти от 4 Гб. Память для приложений и контента, прежде всего, зависит от потребностей владельца. Разумный минимум – 64 Гб, больше – лучше.

Разброс цен на медиасистемы 2-DIN

Самые дешевые модели с минимумом памяти, простеньким процессором и семидюймовым экраном могут стоить меньше 3000 рублей. Но такая замена штатной аудиосистемы оправдана, только если «родная музыка» сломалась.

Начиная примерно с 7000 рублей, можно рассчитывать на восьмиядерный процессор, память 6 Гб/128 Гб, поддержку Android Auto, Apple Car Play, навигации, связи GSM, камеры и прочего.

Устройства с таким же функционалом, приспособленные под монтаж на определенную модель автомобиля, обойдутся на пару тысяч дороже, но при этом не возникнет проблем с электрическими разъемами и монтажом декоративных панелей. Будет поддерживаться и управление с кнопок на рулевом колесе или подрулевом переключателе.

Штатная аудиосистема Nissan X-Trail второго поколения может быть заменена на девятидюймовую медиасистему... ...или на Теслу. В любом случае нужна тюнинговая накладка, которая идет в комплекте.

Дорогие магнитолы обладают большим объемом памяти, шустрым процессором, голосовым управлением, Wi-Fi, камерами кругового обзора, микрофоном, экраном высокого разрешения (2000×1200). Но, учитывая возраст автомобилей, на которые их устанавливают, устройство за 50 тысяч рублей и более уже не кажется целесообразным. Такие устройства приобретаются чаще через сервисы, специалисты которых и производят их установку, и в этом случае наши советы не нужны.

Установка мультимедийной системы, как уже говорилось, добавляет автомобилю немало полезных функций, делая его удобнее и современнее. В этом смысле затраты на покупку устройства и его монтаж вполне оправданы.

