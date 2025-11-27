Зимние коврики — польза, вред, результаты тестов и заменители

Эксперт объяснил бесполезность некоторых зимних ковриков для автомобиля

Коврики под ногами есть в любой машине. Правда, дилеры иногда практикуют продажу автомобилей без этого аксессуара, относя его к списку дополнительного оборудования за отдельные деньги, что странно.

Впереди очередная зима, а потому вновь поднимается вопрос: нужны ли для этого времени года какие-то специальные коврики? Или можно продолжать ездить с теми, что давно лежат под ногами? Отвечаем.

Какими бывают коврики для зимы

Коврики для зимы существуют. Главная их задача – борьба со слякотью под ногами. Основных методов борьбы с ней – три: уподобиться памперсам, превратиться в тазик с высокими бортиками и, наконец, попытаться нагреть и испарить накопившуюся влагу.

Как работают впитывающие автомобильные коврики

Можно купить влаговпитывающий коврик – зачастую их называют автопамперсами. В продаже их довольно много, примерные цены – до тысячи рублей.

Журнал «За рулем» проводил экспертизу подобных изделий. Вердикт примерно такой: влагу они впитывают – рекордсмен собрал почти литр. Изделия, заявленные как многоразовые, допускают стирку, отжим и сушку.

Многоразовое изделие может применяться как с резиновым ковриком, так и без него. Однако есть нюанс: впитывающие коврики боятся механического истирания. А если зацепиться за них каблуками и не успеть из—за этого нажать на педаль тормоза, то и до аварии недалеко.

С одноразовыми автопамперсами все понятно и без тестов: на их стороне разве что более низкая цена.

Эффективны ли резиновые коврики в авто на зиму

Коврики с высокими бортиками работают по принципу тазиков. Хорошо это или плохо – дело вкуса.

На мой взгляд, подобные коврики – плохо: ваши ноги постоянно будут находиться в довольно глубокой луже. По идее, кузов при этом должен оставаться относительно сухим, но это только относительно: вода обязательно будет переливаться через бортики или просачиваться в местах крепления к полу.

Есть и другой минус: почти все коврики-тазики при попытке вылить из них воду будут сгибаться, пытаясь вылить свое содержимое на пол. Кстати, обивка под ними не будет просыхать.

Разброс цен на такие коврики очень большой.

Интересной разновидностью являются ячеистые коврики, вода в которых собирается на дне ячеек, а верх остается чистым и сухим. При этом поверхность материала жесткая – это позволяет удобно вынимать коврик из салона для чистки.

Помогают ли электрические зимние коврики

Сама смешная идея, направленная на борьбу с болотом под ногами, – это привлечь на помощь электричество. Ожидается, что накопившаяся жидкость при нагреве испарится. Цена таких изделий обычно составляет несколько тысяч рублей.

Коврик для автомобиля с подогревом.

Теория вопроса изложена в школьных учебниках: скорость испарения воды, в основном, зависит от температуры, площади поверхности испарения, интенсивности воздушных потоков, давления и т.д. Понятно, что указанные коврики могут изменить разве что температуру жидкости: остальные параметры им неподвластны.

Что касается скорости испарения, то журнал «За рулем» подобный эксперимент уже проводил. Мы взяли два одинаковых блюдца с водой, одно поставили в холодильник, другое оставили при комнатной температуре. В холодильнике при +4°С блюдце высохло через неделю, а при +21°С – через трое суток.

Так до какой же температуры нужно греть воду в коврике, чтобы от этого был какой-то прок? Расчеты показывают, что при мощности нагревателя 30 Вт литр воды с исходных +4°С нагреется до +21°С примерно за 40 минут. Понятно, что за это время холодная лужа под ногами чуть-чуть нагреется – только и всего. Как быстро полностью высохнет корытце с водой, в котором пребывают ноги водителя и пассажиров, да еще при наличии там льда после ночной парковки на морозе? В реальности – никогда.

Напомним, также, что не у всех автомобилей розетка 12 В обесточивается при выключении двигателя. Отсюда вывод: большинство обладателей таких автомобилей почти наверняка будут забывать вовремя отключать обогреваемые коврики от сети, что быстро приведет к полному разряду АКБ. Не исключено и возгорание.

Как избавиться от воды на полу автомобиля

Народных способов борьбы с болотом под ногами довольно много – от пачки газет до утрамбованного снега на коврике, а также силикагелей, туалетной бумаги, наполнителей для кошачьих туалетов и так далее.

А в целях профилактики и осушения салона, особенно в длительных поездках, стоит направлять сильный поток максимально горячего воздуха из отопителя в ноги. Будет жарко – проветривайте салон опусканием стекла.

Что касается выбора специальных ковриков, то лучше других, пожалуй, поведут себя ячеистые. Однако есть нюанс: очень желательно приобретать коврики, спроектированные именно под ваш автомобиль, а не универсальные, которые будут елозить под ногами и забиваться под педальный узел — это очень и очень опасно.

