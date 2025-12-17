Выбираем лучший кроссовер с передним приводом — выигрываем Ладу!

Гран-при «За рулем»: в РФ появилось четыре моноприводных кроссовера класса SUV-C

Все больше наших читателей присоединяется к работе престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026. Им предстоит выбрать лучшие новинки авторынка, появившиеся в России в 2025 году – и, вместе с этим, получить прекрасный шанс выиграть новый автомобиль Lada Iskra SW Cross!

У вас тоже есть возможность стать членом жюри и участвовать в розыгрыше – если еще не знакомы с процедурой, сейчас все расскажем.

Итак, работы у нашего жюри в этот раз немало: 54 новинки 2025 года, разбитые на 10 классов. Обычно мы берем в рассмотрение только новые модели, без учета рестайлингов и обновлений моторной гаммы. Но в этот раз есть оговорка: в голосование также включены и хорошо известные машины, но дебютировавшие в 2025-м под новыми прокси-марками.

Давайте разберем, что нужно делать, на примере малочисленного, но довольно интересного класса переднеприводных среднеразмерных кроссоверов (SUV-C) – чисто урбанистические условия эксплуатации, зато «много автомобиля» с простором в салоне и вместительным багажником:

Dongfeng Huge, универсал, 197 л. с., передний привод Dongfeng Mage, универсал, 197 л. с., передний привод

FAW Bestune T90, универсал, 160–245 л. с., передний привод Peugeot 408X, кросс-купе, 175 л. с., передний привод

Знания о каждом из конкурсантов вы можете пополнить по приведенным выше ссылкам. После этого можно проголосовать за понравившуюся модель под каждой публикацией («угадывать» самый популярный вариант вовсе не обязательно, но интересно), а затем перейти в большое онлайн-голосование. Оцениваем все новинки и выбираем наиболее достойные – настоящее народное жюри!

И да, подчеркнем: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение среди всех участников опроса мы разыгрываем новенький автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем Lada Iskra SW Cross

При голосовании обязательно оставьте свои контакты, чтобы полноценно участвовать в розыгрыше – так мы сможем найти счастливчика!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.