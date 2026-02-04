Выбираем лучший электромобиль или гибрид — выигрываем Ладу

Гран-при «За рулем»: в 2025 году в РФ появилось семь электромобилей и гибридов

Близка к завершению работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026. Напомним, в рамках премии наши читатели определяют лучшие новинки авторынка, появившиеся в России в 2025 году. И – получают возможность выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!

Хотите присоединиться к жюри этого масштабного действа? Давайте расскажем, что нужно делать!

Что ж, в прошлом году на авторынке нашей страны дебютировало 54 новых модели, которых мы в рамках голосования разбиваем на 10 больших классов. Стоит отметить, что мы учитываем лишь полноценные новинки (обновления моторной гаммы или списка комплектаций не в счет), принимая во внимание и модели прокси-брендов, которые ранее могли продаваться под иными наименованиями.

В качестве разминки давайте взглянем на самый новаторский и разноплановый класс, в котором мы объединили все новые электромобили и гибриды:

Avatr 11, универсал, 313–578 л.с., задний/полный привод Eonyx M2 / Cargo/Profi, хэтчбек/грузовой, 10 л.с., передний/задний привод

Exlantix ES, универсал, 469 л.с., полный привод Exlantix ET, седан, 469 л.с., полный привод

Geely EX5, универсал, 218 л.с., передний привод Rox 01, универсал, 475 л.с., полный привод

Wey 80, минивэн, 487 л.с., полный привод

Согласитесь, очень разные транспортные средства! Объединяет их лишь электрическая природа силовой установки – и какие из моделей приживутся у нас в стране, а какие канут в Лету, пока неизвестно. Почитать о каждой из новинок можно по ссылкам выше – а затем проголосовать под этой публикацией за своего фаворита. Ну а уже после этого – перейти в большое онлайн-голосование. Оставляйте свое мнение о лучшей новинке в каждом из 10 классов!

