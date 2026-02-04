Выбираем лучший электромобиль или гибрид — выигрываем Ладу
Близка к завершению работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026. Напомним, в рамках премии наши читатели определяют лучшие новинки авторынка, появившиеся в России в 2025 году. И – получают возможность выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!
Хотите присоединиться к жюри этого масштабного действа? Давайте расскажем, что нужно делать!
Что ж, в прошлом году на авторынке нашей страны дебютировало 54 новых модели, которых мы в рамках голосования разбиваем на 10 больших классов. Стоит отметить, что мы учитываем лишь полноценные новинки (обновления моторной гаммы или списка комплектаций не в счет), принимая во внимание и модели прокси-брендов, которые ранее могли продаваться под иными наименованиями.
В качестве разминки давайте взглянем на самый новаторский и разноплановый класс, в котором мы объединили все новые электромобили и гибриды:
Согласитесь, очень разные транспортные средства! Объединяет их лишь электрическая природа силовой установки – и какие из моделей приживутся у нас в стране, а какие канут в Лету, пока неизвестно. Почитать о каждой из новинок можно по ссылкам выше – а затем проголосовать под этой публикацией за своего фаворита. Ну а уже после этого – перейти в большое онлайн-голосование. Оставляйте свое мнение о лучшей новинке в каждом из 10 классов!
Отметим еще раз: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross
Чтобы поучаствовать в розыгрыше этой машины, при голосовании не забудьте оставить свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
- Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
- Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
- Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.