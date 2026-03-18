Всегда начеку: датчик неровной дороги и еще 6 чутких устройств в вашем авто

Эксперты «За рулем» рассказали о функциях диагностических и управляющих датчиков

О том, в какой информации и почему нуждается система управления двигателем и для чего водителю нужно знать о давлении, температуре, положении валов и так далее, рассказано тут и тут.

Продолжаем знакомиться с датчиками — чтобы знать, почему автомобиль не едет или едет не так, как задумано.

Основные компоненты системы управления двигателем: 1 – датчик давления масла; 2 – датчик детонации; 3 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха; 4 – датчик массового расхода воздуха; 5 – датчик положения дроссельной заслонки; 6 – датчик положения распредвала; 7 – электронный блок управления; 8 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 – комбинация приборов; 10 – электронная педаль газа; 11 – диагностический датчик кислорода; 12 – управляющий датчик кислорода; 13 – датчик скорости; 14 – датчик положения коленчатого вала.

Диагностический датчик концентрации кислорода

Что и как делает? Принцип работы диагностического датчика такой же, как и у управляющего датчика концентрации кислорода. Он проверяет эффективность дожигания отработавших газов в нейтрализаторе.

Где устанавливается? После каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Если сломается? К сожалению, без сигналов от этих датчиков и нейтрализаторов ездит полстраны.

Датчик давления топлива

Что и как делает? В основе – мембрана, реагирующая на давление топлива, и тензорезисторы, преобразующие деформацию мембраны в электрическое сопротивление. Датчик помогает ЭБУ обеспечивать правильное дозирование топлива.

Где устанавливается? Обычно – на топливной рампе.

Если сломается? Двигаться можно, но мотор перейдет в аварийный режим с потерей изначальных возможностей.

Датчик давления масла

Что и как делает? Отслеживает давление в масляных магистралях двигателя. Внутренняя мембрана прогибается под давлением масла. В простейших датчиках срабатывал контакт, зажигающий лампу аварийного давления на панели приборов. В более сложных вариантах величина давления преобразуется в электрические импульсы и поступает в ЭБУ.

Где устанавливается? Обычно – на блоке цилиндров или его головке. Иногда – на кронштейне масляного фильтра.

Если сломается? Как правило, если ЭБУ не блокирует мотор, то передвигаться можно.

Датчик положения педали газа

Что и как делает? Определяет степень нажатия педали газа в системах с электронным акселератором. Предусмотрено дублирование сигнала для повышения надежности.

Где устанавливается? На педали акселератора.

Если сломается? При полном выходе из строя датчика или его цепей автомобиль практически не сможет перемещаться. Двигатель будет работать только на холостом ходу при несколько повышенных оборотах.

Датчики положения педалей тормоза и сцепления

Что и как делает? Датчики сообщают ЭБУ, что соответствующая педаль нажата. Это помогает электронике оптимизировать работу мотора на переходных режимах и нужно для водительских ассистентов типа круиз-контроля.

Где устанавливаются? На кронштейнах соответствующих педалей.

Если сломается? При выходе из строя датчика педали сцепления двигатель может не пускаться. Неисправность датчика педали тормоза приводит к дерганому движению, недостатку мощности и проблемам со стоп-сигналами.

Датчик неровной дороги

Что и как делает? Нужен для предотвращения фиксации аварийных ситуаций по сигналам датчика детонации, который ошибочно принял тряску двигателя за детонацию. В основе – ­пьезоэлемент.

Где устанавливается? На кузове, чаще всего на стакане стойки передней подвески.

Если сломается? Видимых изменений в работе двигателя автомобиля не будет, возможно некоторое падение мощности и приемистости двигателя при движении по бездорожью.

Датчик скорости

Что и как делает? Сообщает ЭБУ текущую скорость автомобиля для расчета текущего передаточного отношения в трансмиссии и, соответственно, условии движения.

Где устанавливается? Может быть установлен на выходном валу коробки передач, но в современных конструкциях вместо него используются импульсы с датчиков АБС.

Если сломается? Перестанет работать спидометр, движение автомобиля может стать вялым.

И это еще не все

Существует еще множество датчиков, таких как датчик положения клапана рециркуляции (EGR), датчик перепада давления на сажевом фильтре, датчики уровня и температуры моторного масла, датчики температуры наддувочного воздуха и температуры отработавших газов в разных точках, а также датчик положения управляющего элемента турбокомпрессора или датчик противодавления на выпуске. И не факт, что их число в дальнейшем не будет увеличиваться.