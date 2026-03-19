Каршеринг, классический автопрокат, покупка авто — что выгоднее

Эксперт рассказал, как автомобили перестают быть вещью и становятся услугой

Каршеринг в России продолжает расти: по итогам 2025 года, спрос на него увеличился на 10%, средний чек достиг 629 рублей. Но одновременно растет и рынок аренды автомобилей в целом. На этом фоне вопрос, убьет ли каршеринг классический автопрокат, звучит слишком прямолинейно. Артурс Зантманс, генеральный директор АО «Это прокат», рассказал «За рулем», почему каршеринг стал массовым и удобным городским сервисом, но не заменил классическую аренду.

Главное преимущество каршеринга

Главное, что сделал каршеринг, — не изобрел новую потребность, а радикально упростил доступ к машине. Порядка 75% потребителей уже не хотят никому звонить и ничего искать на сайтах, им привычнее открыть приложение и там же заказать нужную услугу. Каршеринг первым встроился в логику цифрового потребления, где между желанием и реализацией должно быть минимум действий. Именно поэтому он оказался особенно силен в крупных городах, где важна скорость оказания услуги.

В этом смысле каршеринг стал не просто транспортной услугой, а частью городской цифровой инфраструктуры. Для молодой аудитории, которая легче относится к собственности и чаще живет в динамичном графике, эта модель выглядит особенно естественной.

Какие задачи решает каршеринг

Каршеринг удобен, пока речь идет о короткой поездке в пределах города или ближайшего пригорода. Но как только сценарий усложняется (дальняя дорога, путешествие, поездка между регионами, семейный выезд на выходные), его преимущества быстро тают.

Экономика каршеринга построена вокруг короткого использования и высокой оборачиваемости машин. Как только добавляются лишние часы, километры, выезд за пределы привычной зоны и тем более межрегиональный маршрут, цена нередко перестает быть привлекательной. Более того, у многих операторов такие поездки ограничены правилами, штрафами или просто не поддерживаются как продукт. Поэтому каршеринг, скорее, решает задачу «доехать сейчас», чем «спланировать поездку на три дня вперед».

Стоит смотреть на каршеринг как на часть городской транспортной системы — где-то между такси, метро и самокатом. Это большой и быстрорастущий сегмент, но он закрывает не все потребности автомобилистов.

Например, семья после отмены рейсов решила доехать на каршеринге из Сочи в Москву — но, оказавшись в столице, получила штраф в 120 тысяч рублей за нарушение условий возврата автомобиля. Более того, оказалось, что вернуть машину должен только пользователь, который ее взял. Этот эпизод хорошо показывает границу между городским сервисом и полноценным инструментом для дальних поездок.

Какие задачи решает классический автопрокат

У автопроката другой принцип работы. Он нужен там, где важны предсказуемость и настройка под конкретную задачу. Клиент заранее понимает, что ему нужно: сколько мест, какой багажник, автоматическая коробка или механика, детское кресло, подача к аэропорту, конкретное время выдачи и возврата. Это не история «что нашлось рядом, то и возьму». Это история про планирование.

Именно поэтому прокат остается сильнее в путешествиях, командировках, семейных поездках, сервисе для гостей города и вообще во всех случаях, где автомобиль — часть заранее продуманного маршрута. В такой логике важен не сам факт доступа к машине, а качество исполнения услуги: автомобиль подготовлен, заправлен, выдан в нужное время и под нужный запрос. Каршеринг не может стать таким сервисом, потому что тогда рушится его собственная модель моментального оборота.

Есть и еще одна причина, почему классический прокат не исчезнет — он лучше работает в сегментах, где клиенту нужен не просто транспорт, а определенный уровень сервиса или конкретный класс автомобиля. Среднеразмерные седаны и кроссоверы остаются массовым выбором и там, но всё, что связано с премиальными сценариями и особыми поездками, когда нужно кого-то удивить или порадовать, логичнее ложится в прокат, а не в каршеринг.

Сравнивать каршеринг и прокат — все равно что сравнивать хостел и пятизвездочный отель. Оба варианта предлагают ночлег, но люди, предпочитающие хорошие отели, вряд ли остановятся в хостеле.

Аренда машины или покупка личного автомобиля

На самом деле и каршеринг, и классический прокат все чаще конкурируют не друг с другом, а с самой привычкой владеть автомобилем. Долгое время машина воспринималась почти как безусловный актив: купил, пользуешься, потом продал. Но эта логика слабеет по мере того, как люди начинают считать полную стоимость владения — амортизацию, кредит, страховку, обслуживание, простой, потери при перепродаже. На фоне дорогих денег и высокой стоимости заемного финансирования такой расчет становится все менее приятным.

Поэтому рынок постепенно движется к модели, в которой семья или частный пользователь комбинируют форматы. Один автомобиль есть смысл держать в собственности, если он загружен постоянно. Но второй, третий или «ситуативный» автомобиль все чаще выгоднее не покупать, а брать под конкретную задачу: на день, на выходные, на неделю. В одном случае это будет каршеринг, в другом — прокат, в третьем — подписка или долгосрочная аренда. Не отказ от автомобиля как такового, а отказ от лишней собственности становится главным трендом.

Мнение эксперта

Артурс Зантманс, генеральный директор АО «Это прокат»:

— Для деловой аудитории тема аренды даже более прагматична. Корпоративный автопарк — это не романтика личного владения, а набор расходов и управленческих рисков. Машины не создают продукт компании, но требуют капитала, обслуживания, администрирования и контроля. Поэтому долгосрочная аренда и операционные форматы для бизнеса выглядят все логичнее: понятный ежемесячный платеж, меньше забот с содержанием и меньше непрофильных активов на балансе. Этот разворот уже заметен на рынке. Корпоративный спрос на арендные форматы и связанные с ними сервисы растет вместе с удорожанием владения.

На этом фоне особенно наивно звучит идея, что каршеринг «убьет» автопрокат. У бизнеса и у частного клиента слишком разные задачи, чтобы один продукт мог закрыть все потребности. Каршеринг хорош там, где важны скорость, доступность и короткий горизонт решения. Классический прокат — там, где важны план, маршрут, класс автомобиля, возможность выехать за пределы города, сервис и предсказуемость. Долгосрочная аренда — там, где нужно вообще вынести автомобиль из логики собственности и превратить его в услугу.

Каршеринг не убивает классический прокат — он заставляет его меняться. Упрощать бронирование, идти в приложения, делать цены прозрачнее, быстрее реагировать на клиента, думать не только о машине, но и о пользовательском сценарии. То есть он не вычеркивает прокат, а подталкивает его к цифровой зрелости.

Именно в этом и состоит главный итог. Рынок мобильности больше не делится на «свое» и «чужое авто». Он делится на ситуации: быстро добраться по городу, уехать на выходные, встретить семью в аэропорту, отправить сотрудников в командировку, не держать лишний парк на балансе. И в этой системе координат место найдется всем трем форматам — каршерингу, классическому прокату и долгосрочной аренде. Вопрос уже не в том, кто кого «убьет», а в том, кто точнее поймет сценарий клиента.

На авто по Астрахани и окрестностям: 7 видов отдыха: «За рулем» разработал маршрут для поездки в Каспийскую столицу России.