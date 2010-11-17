Транспортный налог снизят или вовсе отменят

Госдума РФ приняла в первом чтении закон, вдвое снижающий ставки транспортного налога с предоставлением регионам права вовсе его отменить с двигателей мощностью до 150 л.с.

Законопроект предлагает установить следующие базовые ставки: с двигателей мощностью 100 л.с. и ниже — 2,5 руб. за лошадиную силу, с моторов мощностью 101–150 л.с. коэффициент составит 3,5 руб., 5 рублей за силу заплатят владельцы машин с двигателями мощностью 151–200 л.с., 7,5 руб. с моторами 201–250 л.с. и 15 рублей за силу будут платить за мощность 250 л.с. и выше.

Напомним, что в мае 2010 года с предложением полностью отменить транспортный налог выступил Минтранс. Там считают, что эту налоговую нагрузку можно компенсировать за счет дополнительных акцизов на бензин.

В июле правительство рассмотрело данное предложение и согласилось с введением дополнительных акцизов на топливо для финансирования дорожного фонда. Транспортный налог в полном объеме никогда не собирался, а вот мимо акциза пройти никто не сможет. Однако идею о полной отмене транспортного налога министры не поддержали, решив для начала снизить его вдвое.