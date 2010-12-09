Mercedes предупредит о себе пешеходов

Компания Mercedes-Benz представила обновленную систему ночного видения Night View Assist. Теперь система будет предупреждать ночью пешехода о приближении к нему автомобиля. Машина станет подавать сигналы — яркие пучки света. Такую систему можно будет заказать для всех топовых моделей немецкой марки со следующего лета.

Предупреждать пешехода о потенциальной опасности система будет только в том случае, если:

машина движется со скоростью более 45 км/ч,

переключатель фар переведен в положение «Auto».

Пешеход при этом должен находиться не дальше 80 м от машины — на таком расстоянии способны «видеть» инфракрасные камеры, установленные в фарах. Эти камеры распознают человека, находящегося в зоне риска.

Другая камера в верхней части лобового стекла определит, в какое время суток движется машина, а также есть ли впереди или на встречной полосе другой транспорт.

Если необходимо, система отправит в сторону пешехода четыре коротких «сигнала» в виде ярких пучков света. При работающем «ближнем» свете одна из фар будет подсвечивать пешехода в течение пяти секунд.

Если мимо пешехода будут проезжать встречные машины, то система не сработает — чтобы не слепить других водителей.

Система ночного видения Night View Assist была впервые представлена в 2005 году на автомобилях Mercedes-Benz S-Class. С прошлого года её устанавливают на новое поколение E-Class.

Технология позволяет распознавать в темноте пешехода и выводить его местоположение на дисплей бортового компьютера, помогая таким образом избежать ДТП.