Mercedes-Benz отзывает более 136 тыс. кроссоверов

Mercedes-Benz M-класса
Mercedes-Benz M-класса

Mercedes-Benz > M-класса

Mercedes-Benz объявил об отзыве кроссоверов на рынке США. Под сервисную кампанию попали 136 750 автомобилей М-класса, произведенных с 2000 по 2004 годы.

Mercedes-Benz-ML55_AMG_2000_01_no_copyright

Mercedes-Benz-ML55_AMG_2000_01_no_copyright

Причиной отзыва Mercedes-Benz M-klasse стала неисправность круиз-контроля, которая может привести к аварии. При нажатии на педаль тормоза круиз-контроль может продолжать работать, удерживая набранную скорость. Это выяснили специалисты Национального управления по безопасности движения автотранспорта США. NHTSA отметила, что отзыв вызван жалобами владельцев автомобилей.

Mercedes-Benz-ML55_AMG_2000_02_no_copyright

Mercedes-Benz-ML55_AMG_2000_02_no_copyright

Отзывать будут не только обычные серийные внедорожники Mercedes-Benz M-klasse, но и доработанные в тюнинг-ателье компании AMG.

Устранять проблему намерены начать осенью, а в ближайшее время сервисмены Mercedes-Benz займутся рассылкой писем с приглашениями заехать на диагностику.

Mercedes-Benz также готовит новую серию М, фото которой недавно «просочились» в интернет.

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