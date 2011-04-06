Mercedes-Benz отзывает более 136 тыс. кроссоверов

Mercedes-Benz объявил об отзыве кроссоверов на рынке США. Под сервисную кампанию попали 136 750 автомобилей М-класса, произведенных с 2000 по 2004 годы.

Причиной отзыва Mercedes-Benz M-klasse стала неисправность круиз-контроля, которая может привести к аварии. При нажатии на педаль тормоза круиз-контроль может продолжать работать, удерживая набранную скорость. Это выяснили специалисты Национального управления по безопасности движения автотранспорта США. NHTSA отметила, что отзыв вызван жалобами владельцев автомобилей.

Отзывать будут не только обычные серийные внедорожники Mercedes-Benz M-klasse, но и доработанные в тюнинг-ателье компании AMG.

Устранять проблему намерены начать осенью, а в ближайшее время сервисмены Mercedes-Benz займутся рассылкой писем с приглашениями заехать на диагностику.

Mercedes-Benz также готовит новую серию М, фото которой недавно «просочились» в интернет.