По дороговизне бензина в Европе лидирует Норвегия

Статистика 32 государств по ценам на бензин АИ-95 по состоянию на конец сентября 2011 года показала, что самое дорогое автомобильное топливо — в Норвегии. Здесь литр бензина в пересчете на рубли составляет 76 руб. Исследование проводил аналитический отдел РИА «Новости».

При анализе цен местная валюта пересчитывалась в рубли по курсу ЦБ РФ.

За Норвегией самыми дорогими «бензиновыми» странами стали:

Греция — 73,5 руб./л

Нидерланды — 72,3 руб. /л

Дания — 70,2 руб./л

Италия — 69,6 руб./л.

Самый дешевый АИ-95 аналитики обнаружили в Казахстане. По итогам сентября литр такого бензина здесь стоил 27,9 руб. (22,3 руб. — кварталом ранее).

Далее в пятерке «аутсайдеров» рейтинга следуют:

Россия — 28,2 руб. /л

Белоруссия — 29,6 руб./л

Украина — 41 руб. /л

Польша — 51,4 руб. /л.

Топ-5 рейтинга самого дорого дизельного топлива возглавила все та же Норвегия — 70,8 руб. /л.

За ней расположились:

Великобритания — 69,9 руб. /л

Швеция — 64,4 руб./л

Италия — 64,4 руб. /л

Ирландия — 62 руб./л.

Самым дешевым дизельное топливо предсказуемо оказалось в таких странах, как:

Казахстан — 19,1 руб./л

России — 25 руб. /л

Белоруссия — 29 руб. /л

Украина — 38,2 руб. /л

Польша — 50,6 руб./л.

Эксперты считают, что основными причинами такого расположения стран в рейтинге остаются различные системы налогообложения с существенно отличающимся уровнем налогов на бензин. Влияние также оказывают наличие собственной нефти и различная практика регулирования цен на топливо.

А в Белоруссии тем временем продолжает дорожать топливо.