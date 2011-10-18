По дороговизне бензина в Европе лидирует Норвегия

Статистика 32 государств по ценам на бензин АИ-95 по состоянию на конец сентября 2011 года показала, что самое дорогое автомобильное топливо — в Норвегии. Здесь литр бензина в пересчете на рубли составляет 76 руб. Исследование проводил аналитический отдел РИА «Новости».
При анализе цен местная валюта пересчитывалась в рубли по курсу ЦБ РФ.
За Норвегией самыми дорогими «бензиновыми» странами стали:
- Греция — 73,5 руб./л
- Нидерланды — 72,3 руб. /л
- Дания — 70,2 руб./л
- Италия — 69,6 руб./л.
Самый дешевый АИ-95 аналитики обнаружили в Казахстане. По итогам сентября литр такого бензина здесь стоил 27,9 руб. (22,3 руб. — кварталом ранее).
Далее в пятерке «аутсайдеров» рейтинга следуют:
- Россия — 28,2 руб. /л
- Белоруссия — 29,6 руб./л
- Украина — 41 руб. /л
- Польша — 51,4 руб. /л.
Топ-5 рейтинга самого дорого дизельного топлива возглавила все та же Норвегия — 70,8 руб. /л.
За ней расположились:
- Великобритания — 69,9 руб. /л
- Швеция — 64,4 руб./л
- Италия — 64,4 руб. /л
- Ирландия — 62 руб./л.
Самым дешевым дизельное топливо предсказуемо оказалось в таких странах, как:
- Казахстан — 19,1 руб./л
- России — 25 руб. /л
- Белоруссия — 29 руб. /л
- Украина — 38,2 руб. /л
- Польша — 50,6 руб./л.
Эксперты считают, что основными причинами такого расположения стран в рейтинге остаются различные системы налогообложения с существенно отличающимся уровнем налогов на бензин. Влияние также оказывают наличие собственной нефти и различная практика регулирования цен на топливо.
А в Белоруссии тем временем продолжает дорожать топливо.
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