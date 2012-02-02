АВТОВАЗ изготовит для МВД 4,5 тыс. автомобилей

В первом полугодии АВТОВАЗ изготовит более 4500 автомобилей семейств Priora, Samara и 4х4 в рамках госзаказа на 2012 год. Машины предназначены для Министерства внутренних дел РФ и поступят в подразделения ведомства во всех федеральных округах страны.

Lada Priora в комплектации для органов МВД

Lada Priora в комплектации для органов МВД

Более 2400 автомобилей будут оснащены специальными аппаратными комплексами, установку которых выполнит партнер АВТОВАЗа компания «Супер-Авто Холдинг». Машины получат специальную цветографическую окраску, сигнально-громкоговорящее устройство и видеорегистратор.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые