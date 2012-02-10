Октановое число топлива на АЗС часто не соответствует заявленному

Данные проверок автозаправочных станций показывают, что почти на половине АЗС октановое число занижено — под видом АИ-95 часто можно приобрести АИ-92. Это не только обман покупателя, но и может привести к потере характеристик двигателя. Об этом рассказал руководитель Росстандарта Григорий Элькин.

В 2011 году ведомство провело проверки на 560 заправках и выявило нарушения на 232 станциях. Общий объем штрафов достиг 1,94 млн руб.

Сегодня самым популярным улучшителем бензина в России является метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Его максимально разрешенная концентрация составляет 15% (так как он очень быстро испаряется). На нефтеперерабатывающих заводах технологию соблюдают, за этим следят представители военной приемки. «Улучшением» топлива занимаются уже на нефтебазах. Выглядит это следующим образом: в равной пропорции смешивают дешевый Аи-80 и более дорогой Аи-92. Получается смесь с октановым числом 86. При добавлении МТБЭ на выходе снова получают 92-й. Такое топливо полностью соответствует ГОСТам ровно до того момента, пока МТБЭ не испарится. Заметить это практически невозможно, пишут «Известия».

Автовладельцу сложно доказать, что злоупотребления были допущены именно на этой заправке. Как правило, получается это лишь в том случае, если двигатель глохнет на выезде с АЗС. Но чаще всего ущерб проявляется постепенно.

Желающим освежить в памяти октановую тему можно прочитать материал: Какой бензин заливать? Октановое число.