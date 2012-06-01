В Москве произошло ДТП с участием автомобилей из BMW M Club

УАЗ Патриот и его тайны: чего о нем не знают зарубежные СМИ? Про новую Весту в иностранных изданиях десятки публикаций, есть и полноценные тесты, хотя она продается за рубежом всего год с небольшим. А Патриот, который известен миру больше десятка лет, вниманием обойден. Почему? Автомобиль в летнем пекле: 11 обязательных правил Лето — это же прекрасно не только для людей, но и для машины, да? Про аккумулятор думать не надо, про вылетевшие шипы или вязкость масла — тоже. Казалось бы, радуйся, водитель! Однако… Однако на самом деле всё не совсем так. 13 признаков того, что машина побывала в серьезной аварии При выборе подержанного автомобиля велик риск нарваться на машину как с очень большим пробегом и изношенными агрегатами, так и восстановленную после серьезной аварии. Расскажу, на что нужно смотреть в первую очередь перед покупкой, чтобы не взять «битую, крашеную».