В Москве произошло ДТП с участием автомобилей из BMW M Club

ДТП на российских дорогах стали притчей во языцех и давно уже создали нашей стране славу края, где живут и ездят рискованно. Вот и на этот раз в центре внимания портала Carscoop оказалась Москва, где произошло ДТП с участием членов BMW M Club.
Судя по видео, в аварии участвуют «эмки» почтенного возраста — седан E34 M5 и горчичного цвета купе E46 M3. Водитель M3 потерял контроль над машиной и столкнулся с автомобилем? из которого велась съемка, а завершила череду «клубных» столкновений купе BMW 1-й серии. Попутно досталось и Subaru Forester. Сообщается, что, несмотря на серьезность ДТП, его участники отделались легкими травмами, чего не скажешь об автомобилях. Один из них — горчичного цвета M3 Coupe уже выставлен на продажу за 180 000 рублей.
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