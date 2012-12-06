Nissan и Fiat поссорились из-за дизайна

Автопроизводители не сошлись во мнениях о внешнем виде своих моделей, в частности, кто более уродлив — Nissan Leaf или Fiat Doblo.

«Давайте признаем, Fiat и сам не брезговал спорным дизайном. Многие воспринимают их продукцию как визуальное загрязнение. Посмотрите повнимательнее на Fiat Doblo», — заявил в среду глава глобального маркетинга Nissan Саймон Спруль.

Реплика прозвучала после выпада со стороны Fiat в прошлом месяце. Мэтт Дэвис, глава маркетинга Fiat, накануне премьеры электрической версии Fiat 500e на автосалоне в Лос-Анджелесе сказал в интервью агентству «Блумберг», намекая на дизайн электромобиля Nissan Leaf, следующее: «Давайте признаем, уродство, возможно, одна из худших форм загрязнения (окружающей среды, — Ред.)». «Fiat 500e доказывает, что при создании электромобиля можно не отказываться от хорошего внешнего вида», — подчеркнул Дэвис.

Как отмечает агентство Automotive News Europe, Fiat нехотя предлагает в США электрическую версию модели 500, с тем чтобы соответствовать жестким требованиям к выбросам, принятым в Калифорнии. С продажи каждого электромобиля Fiat ожидает убытки в $10 тыс., при этом Fiat 500e не будет продаваться в Европе.

В свою очередь, Саймон Спруль отметил, что в отличие от электромобиля Fiat, Nissan Leaf является «полнофункциональным» автомобилем для семейного и каждодневного использования. По его мнению, критика со стороны Fiat — лицемерие, так как Nissan потратил миллиарды долларов на строительство заводов по выпуску электромобилей и инфраструктуру для подзарядки, в то время как итальянский производитель просто предлагает свой электромобиль для «галочки», чтобы соответствовать калифорнийским требованиям.

«Они выбрали самый маленький автомобиль в своей линейке, с наименьшей функциональностью для пассажиров — их критика неубедительна», — считает глава глобального маркетинга Nissan.

Пока продажи Leaf в США не радуют Nissan — за 10 месяцев они снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании, правда, говорят, что причиной не слишком большой популярности модели является обеспокоенность покупателей запасом хода и зарядкой аккумуляторов, а не внешний вид.