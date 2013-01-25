На Дальнем Востоке выпустили первый Land Cruiser Prado

Совместное предприятие ОАО «Соллерс» и Mitsui ' Co («Соллерс-Буссан») запустило тестовое производство Toyota Land Cruiser Prado. Новую производственную площадку посетил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Серийное производство автомобилей Toyota Land Cruiser Prado будет запущено в феврале.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota > Land Cruiser Prado

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СП «Соллерс-Бусан», доли сторон в котором распределены между «Соллерс» и Mitsui & Co в соотношении 50/50, будет осуществлять производство автомобилей при технической поддержке компании Toyota. На первом этапе предполагаемые объемы производства СП составят около 1000 автомобилей в месяц.

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Реализация проекта «Соллерс-Буссан» во Владивостоке станет дополнительным стимулом для развития региона и позволит повысить доступность автомобилей Toyota для российских покупателей, в частности, для жителей Дальнего Востока.

Сборку Toyota Land Cruiser Prado во Владивостоке должны были начать еще в 2012 году, но из-за задержки строительства приняли решение перенести запуск на 2013 год.

Сейчас Prado продается в России с двумя бензиновыми (2,7 и 4,0 л) двигателями и 3-литровым дизельным мотором по цене от 1 732 000 рублей. Снизит ли цену локальная сборка, пока не сообщается.

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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

Toyota 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

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