Сенаторы поддержали повышение налога на дорогие авто

Совет Федерации одобрил закон, разработанный Минфином во исполнение послания президента парламенту и предусматривающий повышенные ставки транспортного налога на автомобили стоимостью свыше 3 миллионов рублей.

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Согласно закону, который депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении на прошлой неделе, на легковые автомобили средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло от двух до трех лет, вводится повышающий коэффициент 1,1; от одного до двух лет — коэффициент 1,3; менее года — коэффициент 1,5.

С автомобилей стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, транспортный налог будут взимать с коэффициентом 2; стоимостью 10–15 миллионов рублей не старше 10 лет, а также с легковых автомобилей средней стоимостью свыше 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет, — с коэффициентом 3.

Определять порядок расчета средней стоимости автомобилей доверили Минпромторгу. Перечень роскошных автомобилей, подлежащих повышенному налогообложению, будет ежегодно размещаться на официальном сайте ведомства не позднее 1 марта.

Ранее сообщалось, что если законопроект успеют подготовить до 1 ноября, то он вступит в силу с января 2014 года.

Сегодня стало известно, что инициатива Навального об ограничении стоимости автомобилей для чиновников на уровне 1,5 млн руб. может поступить на рассмотрение в Госдуму.