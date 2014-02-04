Пользователи корпоративных мобильных номеров смогут оплачивать парковку с телефона

Департамент транспорта Москвы хочет разрешить абонентам корпоративных сотовых номеров оплачивать парковку с мобильников. Такая опция будет доступна уже в августе. Соответствующий закон готов, а операторы сотовых сетей заинтересованы в наличии подобного сервиса.

Как сообщает сегодня газета «Ведомости», департамент транспорта Москвы готовит поправки в закон «О национальной платежной системе», которые разрешат пользователям корпоративных тарифов сотовой связи оплачивать услуги (в том числе парковку) с мобильных счетов. В самом столичном департаменте подтвердили, что с 1 августа владельцы корпоративных номеров смогут оплачивать парковку при помощи мобильного телефона благодаря поправкам, которые будут внесены в этот закон. Решение о том, разрешать ли оплату парковки с корпоративного счета, будут принимать сами сотовые компании, но никаких технических препятствий к этому не будет, сообщил представитель властей города.

Между тем издание сообщает о наличии нескольких препятствий для ввода услуги в эксплуатацию. В частности, законодательство не позволяет оплачивать парковку подписчикам корпоративных тарифов и тарифов с кредитной формой оплаты. Сами операторы заинтересованы в наличии такого сервиса и готовы кредитовать абонентов для оплаты парковки, так же как кредитуют их для использования своих собственных услуг.

Еще в ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин направил министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором просил внести соответствующие поправки в ст. 13 закона «О национальной платежной системе». Проект поправок к закону «О национальной платежной системе», разработанный Минфином, был принят, подписан президентом, опубликован 30 декабря 2013 года и вступает в силу с 1 августа, однако поправок, предложенных мэрией, в нем нет.

В свою очередь, в Минфине говорят, что пакет поправок в закон «О национальной платежной системе», принятый в прошлом году по инициативе министерства, уже позволяет корпоративным абонентам оплачивать парковку со своего мобильного счета, и дополнительных изменений закона не требуется. Как полагают в ведомстве, вопрос — в дальнейшей практике применения этого закона, но об этом мэрия Москвы должна договариваться с Центробанком.

Примечательно, что на оплате парковки в столице можно сэкономить: для этого нужно воспользоваться мобильным приложением или переводить деньги через SMS. В департаменте транспорта Москвы «За рулем.РФ» эту информацию подтвердили, подчеркнув, что поминутная тарификация стоянки действует в том случае, если оплата производится с помощью SMS или мобильного приложения.