Исследование: водителям не нужны электронные гаджеты

Автопроизводители зря вкладывают миллионы долларов в инновации: многие водители совсем не пользуются электронными «примочками» в своих новых автомобилях. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного маркетинговым агентством J. D. Power and Associates.

Цифровая панель приборов Land Rover

Известное маркетинговое агентство J. D. Power and Associates опубликовало результаты первого исследования под названием «Опыт интерактивного взаимодействия водителей и автомобилей» (Driver Interactive Vehicle Experience Report). В рамках опроса 4200 американских владельцев новых машин, проведенного в апреле-июне 2015 года, выяснилась поразительная статистика: многие автомобилисты не только не пользуются новаторскими гаджетами и приложениями, но и вообще не подозревают об их существовании.

Эксперты агентства составили список из 33 новых технологий, доступных в современных автомобилях, и предложили свежеиспеченным владельцам машин (после покупки должно было пройти не более 90 дней) отметить, какими функциями они уже пользовались. На основе их ответов был составлен список самых бесполезных автомобильных инноваций 2015 года в США.

43% опрошенных признались, что им совершенно неинтересна функция дистанционной техподдержки: они никогда не связывались с экспертами, не вызывали техпомощь или эвакуатор и не намерены делать это впредь. Как ни странно, но второе место в рейтинге нежеланных дополнений у систем автоматической парковки: 35% автовладельцев не готовы передоверить электронике рулежку на стоянке. 33% никогда не смотрят на данные, проецируемые на лобовое стекло, а 32% игнорируют возможности, предоставляемые фирменными мобильными приложениями.

При устном опросе более 20% водителей признались, что с удовольствием заплатили бы меньше за автомобиль без интеграции со смартфонами, голосового управления, дистанционной техподдержки, раздачи Wi-Fi и других опций, о которых с такой гордостью рапортуют автопроизводители.

«Если потребитель не воспользовался какой-то функцией в течение первых 30 дней владения автомобилем, он, скорее всего, не воспользуется ею вообще. Автодилеры должны активнее рассказывать покупателям о новинках, агитируя их пробовать новые устройства, в противном случае консерватизм может привести к тому, что примерно половина функций автомобиля будут оставаться невостребованными», — поясняет вице-президент J. D. Power Рене Стивенс.