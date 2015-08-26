В России стартовали продажи Mitsubishi L200 нового поколения

Сегодня в салонах всех официальных дилеров стартовали продажи пикапа Mitsubishi L200 пятого поколения. Цена новинки со свежим дизельным двигателем повышенной мощности начинается с отметки 1 млн 349 тыс. рублей.

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26 августа в России стартовали продажи нового Mitsubishi L200. В базовой комплектации пикап обойдется покупателям в 1 млн 349 тыс. рублей.

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Модель получила новый турбированный дизельный двигатель 4N15 общим объемом 2,4 л с двумя вариантами настройки мощности: стандартной (154 л.с.) и высокой (181 л.с.). Автомобиль предлагают в четырех комплектациях: Invite, Invite+, Intense и Instyle. Для версии Intense доступна как механическая, так и автоматическая коробка передач, а в Instyle предложат исключительно автоматическую трансмиссию.

Invite 154 л. с. 6MT 1 349 000 руб. Easy Select

Invite+ 154 л. с. 6MT 1 529 990 руб. Easy Select

Intense 154 л. с. 6MT 1 709 990 руб. Super Select

Intense 154 л. с. 5AT 1 749 990 руб. Super Select

Instyle 181 л. с. 5AT 1 939 990 руб. Super Select

В базовой комплектации Invite автомобиль оснащен ABS+EBD, системой курсовой устойчивости, а также системами помощи при трогании в гору, стабилизации прицепа и приоритета педали тормоза. Версия также имеет 2 подушки безопасности, регулируемую по высоте рулевую колонку и бортовой компьютер.

Автомобиль в «топе» обойдется в 1 939 990 рублей, и за эти деньги покупатель получит 7 подушек безопасности, кожаный салон, 17-дюймовые колесные диски, биксеноновые фары со светодиодными ходовыми огнями, климат-контроль и систему Bluetooth Hands Free.

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По утверждению производителя, пятое поколение модели отличается от предыдущего более просторным салоном и увеличенным багажным отсеком.

Mitsubishi L200 поставляют на российский рынок c полным приводом в двух вариантах. В трансмиссии Easy Select отсутствует межосевой дифференциал: в режиме 2Н тяга идет на задние колеса, а передок подключается жестко в режиме 4Н. Это ухудшает управляемость и маневренность, поэтому полный привод предназначен только для бездорожья. Автомобиль в комплектациях Intense и Instyle оснащен более сложной системой Super Select 4WD второго поколения — это собственная разработка Mitsubishi Motors. Она позволяет использовать полный привод без ограничений, даже при повседневной езде — на любых покрытиях и скоростях.

В компании надеются, что новый L200 позволит увеличить долю продаж марки на рынке.

Сейчас наряду с новым можно приобрести и автомобиль предыдущего поколения 2015 года выпуска, цена которого начинается от 1 млн 379 тыс. рублей. При этом клиентам предложат неплохую скидку — 150 тыс. рублей. Таким образом, «старый» пикап доступен по цене от 1 млн 229 тыс. рублей, правда, дизельный двигатель у него также предыдущего поколения и мощность его составляет 136 л.с. (2,5 л) против 154 л.с. (2,4 л) у нынешнего.