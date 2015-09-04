Volkswagen нашел замену Фердинанду Пиху

Руководство Porsche предложило нового кандидата на роль председателя совета директоров Volkswagen, которую до весны этого года занимал Фердинанд Пих. Новый глава одного из крупнейших автопроизводителей в мире — его бывший финансовый директор.

Новый председатель совета директоров Volkswagen Ганс-Дитер Петш Новый председатель совета директоров Volkswagen Ганс-Дитер Петш

Новый председатель совета директоров Volkswagen Ганс-Дитер Петш

Кандидатура нового председателя совета директоров Volkswagen Aktiengesellschaft выдвинута наблюдательным советом родительской компании Porsche Automobil Holding SE и поддержана двумя профильными комитетами топ-менеджеров, говорится в официальном сообщении из Вольфсбурга. На должность, которую в апреле 2015 года оставил Фердинанд Пих, будет назначен 64-летний Ганс-Дитер Петш, уже 12 лет являющийся финансовым директором Volkswagen. Однако его кандидатуру еще должны утвердить на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится в ноябре этого года.

Напомним, что на сегодняшний день «переходный период» в Volkswagen длится уже почти полгода. В конце апреля 78-летний Фердинанд Пих, возглавлявший Volkswagen почти четверть века, был вынужден добровольно уйти в отставку под угрозой принудительного увольнения. Так окончилась его сложная интрига против CEO Volkswagen Мартина Винтеркорна, которого Пих намеревался заменить нынешним руководителем Bugatti Маттиасом Мюллером.

Пих и его супруга Урсула покинули совет директоров Volkswagen; на место Фердинанда прочили самого Винтеркорна, но в результате он остался на своем посту, а место председателя все это время занимал «технический делегат» — профсоюзный лидер Бертольд Хубер. Кандидатура Ганса-Дитера Петша, как пишет Automotive News, устраивает все стороны, поскольку он отличается лояльностью и профессионализмом. В то же время ряд экспертов сомневаются, что экс-финансовому директору VW хватит стратегического мышления, смелости и чувства перспективы, чтобы справиться с насущными проблемами компании, среди которых спад продаж в США, высокие расходы на рабочую силу, материалы и новые разработки, отсутствие бюджетного бренда.