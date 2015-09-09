Hyundai рассказала о новой Elantra

Седан Hyundai Elantra нового поколения расстался с чересчур прихотливой стилистикой и стал крупнее. Во Франкфурте его не покажут — первыми к автомобилю прикоснутся корейцы.

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После сериала с эффектными тизерами компания Hyundai показала официальные изображения свежей Elantra шестого поколения. О дизайнерских преобразованиях сказано немало, так что настала пора поговорить о технической начинке автомобиля в корейской версии, известной у себя на родине под именем Avante.

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Сохранив колесную базу в 2700 мм, «Элантра» увеличилась во всех направлениях. Длина приросла на 20 мм, до 4570 мм, в «плечах» автомобиль прибавил 25 мм (1800 мм) и стал на 5 мм выше предшественника (1440 мм). Новинка не только хороша собой, но и обтекаема, как дельфин, — коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,27. Кузов теперь жестче на 32% — сказалось широкое применение высокопрочных сталей.

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О силовых агрегатах пока не сообщается. Очевидно, главным ньюсмейкером станет связка 1,6-литровой «турбочетверки» с непосредственным впрыском топлива, мощностью 177 л.с., и 7-ступенчатого преселективного «робота» с двумя сцеплениями. Этот же агрегат, в частности, ставят на кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sportage. По некоторым данным, для южнокорейского рынка будет доступна турбодизельная версия «один и шесть» (120 л.с.), бензиновый 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 132 л.с. и двигатель объемом 2,0 л, выдающий 149 л.с. А также 120-сильный 1,6-литровый двигатель на сжиженном газе (пропан-бутане).

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Премьерный показ Elantra состоится в рамках Лос-Анджелесского автосалона в ноябре, а первым рынком, на который выйдет новинка, очевидно, окажется южнокорейский. Здесь компания рассчитывает продавать по 110 тыс. машин ежегодно и еще 590 тыс. экземпляров по всему миру.