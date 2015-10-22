Nissan Sentra и Infiniti QX30 «зажгут» в ноябре

В конце октября двери распахнет Токийский автосалон — захватывающий, но не последний в этом году. Спустя месяц после японской выставки состоится также мотор-шоу в Лос-Анджелесе, богатое на интересные новинки.

Infiniti QX30
Infiniti QX30

Infiniti > QX30

Nissan Sentra
Nissan Sentra

Nissan > Sentra

Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover > Range Rover Evoque

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nissan_sentra-_1_
Прототип обновленной Nissan Sentra

Автосалон в крупнейшем городе штата Калифорния может показаться местечковым — всяко не Детройт! — но здесь всегда есть на что посмотреть. В круг премьер 2015 года войдет кроссовер Infiniti QX30. Очевидно, что паркетник во многом будет походить на одноименный концепт, а его отличия от серийного хэтчбека Q30, построенного на платформе и агрегатах Mercedes-Benz A-класса (новинку показали в рамках Франкфуртского автосалона), сведутся к увеличенному дорожному просвету и пластиковым «доспехам», охватывающим нижнюю часть кузова, другим бамперам и рейлингам на крыше.

Не останется в стороне и марка Nissan: на ее стенде сорвут покрывало с обновленного седана Sentra. Судя по прототипу, ревизии подвергся передок, оформленный на манер Maxima, и корма с задними фонарями а-ля Ford Focus.

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Концепт Infiniti QX30 

На локальную сенсацию потянет дебют большого седана Buick LaCrosse нового поколения — полноценной топ-модели, адаптирующей стилистику шоу-кара Avenir. Величественный автомобиль куда более американский по духу, чем его предшественник: общее шасси с Opel Insignia следующего поколения мастерски завуалировано истинно заокеанской прихотливостью дизайна.

А еще в Лос-Анджелесе покажут кабриолет… Range Rover Evoque. Печальный опыт марки Nissan с Murano CrossCabriolet не стал «граблями» для британцев, да и потенциально возможный провал на рынке их ничуть не смутил. Механизм, складывающий крышу, утяжелил паркетник примерно на полцентнера, хотя в остальном Convertible, скорее всего, идентичен обычному трехдверному Evoque.

В числе других премьер — первый кроссовер тойотовского молодежного бренда Scion, концепткар Volvo с автономным управлением и трековый Porsche Cayman GT4 Clubsport.

  • Мотор-шоу в Лос-Анджелесе немного «моложе» знаменитой Детройтской выставки: дебютное шоу состоялось в 1907 году — спустя восемь лет после первого показа в автомобильной столице Америки.
  • Прошлогодний автосалон был щедр на знаковые новинки. Там состоялся дебют субкомпактного кроссовера Mazda CX-3, новых ураганных паркетников BMW X5 M/X6 M, водородного седана Toyota Mirai и спорткара Ford Mustang Shelby GT350 с атмосферной 5,2-литровой «восьмеркой».
  • Производители частенько используют шоу в Лос-Анджелесе в качестве подиума для показа особенно актуальных моделей на рынке штата Калифорния — гибридов, электрокаров и водородомобилей.

Фото: worldcarfans.com, Infiniti, Land Rover
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