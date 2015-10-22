Nissan Sentra и Infiniti QX30 «зажгут» в ноябре

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Автосалон в крупнейшем городе штата Калифорния может показаться местечковым — всяко не Детройт! — но здесь всегда есть на что посмотреть. В круг премьер 2015 года войдет кроссовер Infiniti QX30. Очевидно, что паркетник во многом будет походить на одноименный концепт, а его отличия от серийного хэтчбека Q30, построенного на платформе и агрегатах Mercedes-Benz A-класса (новинку показали в рамках Франкфуртского автосалона), сведутся к увеличенному дорожному просвету и пластиковым «доспехам», охватывающим нижнюю часть кузова, другим бамперам и рейлингам на крыше.
Не останется в стороне и марка Nissan: на ее стенде сорвут покрывало с обновленного седана Sentra. Судя по прототипу, ревизии подвергся передок, оформленный на манер Maxima, и корма с задними фонарями а-ля Ford Focus.
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На локальную сенсацию потянет дебют большого седана Buick LaCrosse нового поколения — полноценной топ-модели, адаптирующей стилистику шоу-кара Avenir. Величественный автомобиль куда более американский по духу, чем его предшественник: общее шасси с Opel Insignia следующего поколения мастерски завуалировано истинно заокеанской прихотливостью дизайна.
А еще в Лос-Анджелесе покажут кабриолет… Range Rover Evoque. Печальный опыт марки Nissan с Murano CrossCabriolet не стал «граблями» для британцев, да и потенциально возможный провал на рынке их ничуть не смутил. Механизм, складывающий крышу, утяжелил паркетник примерно на полцентнера, хотя в остальном Convertible, скорее всего, идентичен обычному трехдверному Evoque.
В числе других премьер — первый кроссовер тойотовского молодежного бренда Scion, концепткар Volvo с автономным управлением и трековый Porsche Cayman GT4 Clubsport.
- Мотор-шоу в Лос-Анджелесе немного «моложе» знаменитой Детройтской выставки: дебютное шоу состоялось в 1907 году — спустя восемь лет после первого показа в автомобильной столице Америки.
- Прошлогодний автосалон был щедр на знаковые новинки. Там состоялся дебют субкомпактного кроссовера Mazda CX-3, новых ураганных паркетников BMW X5 M/X6 M, водородного седана Toyota Mirai и спорткара Ford Mustang Shelby GT350 с атмосферной 5,2-литровой «восьмеркой».
- Производители частенько используют шоу в Лос-Анджелесе в качестве подиума для показа особенно актуальных моделей на рынке штата Калифорния — гибридов, электрокаров и водородомобилей.
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